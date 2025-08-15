¿Quién era Kseniya Alexandrova?; muere Miss Universo Rusia a los 30 años tras accidente automovilístico

El mundo de los certámenes de belleza se encuentra de luto, luego de que el pasado martes 12 de agosto se reportara la muerte de Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017.

La reina de belleza, de apenas 30 años, falleció luego de pasar varias semanas en cuidados intensivos en un hospital de su ciudad natal, Moscú.

De acuerdo con reportes de la agencia rusa, Ria Novosti, la joven se vio involucrada en un grave accidente automovilístico en la región de Tver, Rusia, el pasado 5 de julio. El incidente ocurrió durante un recorrido, en el que el vehículo donde viajaban Kseniya y su esposo, se impactó inesperadamente con un alce que iba cruzando el camino.

Fotos de redes sociales de Kseniya Alexandrova. Foto: Instagram @kseniyaalexandrova

Derivado del accidente, el esposo de Kseniya resultó con una herida en la cabeza, mientras que ella sufrió “una lesión craneoencefálica abierta”, es decir, traumatismo craneoencefálico.

La modelo fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rzhev, en Moscú. Posteriormente fue trasladada al Instituto de Investigación de Atención de Emergencias Sklifosovsky, donde tras varias semanas, lamentablemente falleció.

¿Quién era Kseniya Alexandrova?

Kseniya Alexandrova nació el 12 de noviembre de 1994 en Moscú, la capital rusa. La reina de belleza inició su carrera a los 19 años con la agencia Modus Vivendis.

En 2016 se graduó de la Universidad Rusa de Economía Plejánov, con una licenciatura en Finanzas y Crédito.

A los 23 años, Kseniya se hizo del título nacional, Miss Rusia 2017; lo que la llevó a representar a su país en el certamen internacional de Miss Universo el mismo año, aunque no quedó entre las 16 semifinalistas.

En 2020 culminó sus estudios en la Escuela Superior de Cine y Televisión Ostankino, y en 2022 se graduó de la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú con una licenciatura en Psicología y especialidad en psicodrama.

Kseniya también era modelo y presentadora de televisión. En marzo de 2025, la reina de belleza había celebrado su boda.

A través de Instagram, la organización de Miss Universo, lamentó el fallecimiento de Kseniya, mandaron condolencias a los familiares y amigos de la joven.

En la publicación de la cuenta oficial de Miss Universo se lee: "La Organización Miss Universo expresa sus más profundas y más sinceras condolencias a la familia, amigos, y a todos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla".

