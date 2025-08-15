Explosión de casa en Pachuca; video muestra momento exacto del estallido

El pasado jueves 14 de agosto, ocurrió una explosión sobre la calle del Encino en la colonia El Tezontle, en Pachuca, Hidalgo. El incidente dejó a cuatro personas lesionadas, entre ellas un adulto mayor y un bebé de seis meses.

La explosión ocurrió debido a una acumulación de gas, por una aparente fuga en dos tanques –mismos que fueron retirados del lugar de los hechos–. A través de una llamada a las 7:00 am al 911, los servicios de emergencia fueron puestos en alerta.

El director de Gestión de Emergencias de la Subsecretaría de Protección Civil estatal, Juan Pablo Ubaldo Contreras, detalló que a la zona afectada arribaron en primera instancia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), seguido de elementos de la Policía municipal y estatal, y servicios de emergencia y protección civil.

Explota vivienda por acumulación de gas en Hidalgo (14/08/2025). Foto: Especial

Video muestra momento exacto del estallido

A través de redes sociales se hizo público un video capturado por cámaras vecinales de la calle, en el que se puede apreciar el momento exacto en el que ocurrió el siniestro.

El Sistema Internacional de Atención a Desastres y Emergencias, publicó en su cuenta oficial de la plataforma X, “@Gposiadeoficial”, el video en el que se observa a un carro saliendo del estacionamiento de una casa. Segundos después se puede ver el momento en el que ocurre la explosión sobre la misma calle.

Momento exacto de la explosión dentro de una vivienda por acumulación de gas en #Pachuca.



Ocurrió la la mañana de este jueves 14 de agosto, en una vivienda ubicado sobre la calle del Encino en la colonia El Tezontle, de Pachuca Hidalgo.



Los cuerpos de emergencia así como… pic.twitter.com/WsdOveg2v8 — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) August 14, 2025

Las imágenes revelaron la hora exacta en la que ocurrió el suceso, ya que la cámara con la que se captó la explosión dicta las 06:57 horas. Se observa cómo una puerta de madera sale volando y golpea al vehículo que presenció el accidente, y también se ve a dos perros salir huyendo de la escena.

Tras el incidente, las autoridades resguardaron la zona y atendieron a las cuatro personas que resultaron lesionadas: un adulto mayor de 70 años, un hombre de 33, una mujer de 34 y un bebé de seis meses.

En el reporte oficial del estallido, se especificó que el adulto mayor presentó quemaduras en el 35% de su cuerpo, por lo que fue trasladado al Hospital Sociedad Española de Beneficencia de Pachuca, mientras que el hombre de 33 fue trasladado al hospital del ISSSTE para su valoración. Asimismo, se informó que la mujer y el bebé fueron valorados en el lugar y no ameritaron hospitalización.

Con información de EL UNIVERSAL Hidalgo.

ngmu/aosr