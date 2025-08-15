Más Información

Esta mañana se registró una por presunta acumulación de gas en un edificio de la colonia Independencia, en la , que dejó un saldo de 6 personas lesionadas, ninguna de gravedad, informaron autoridades.

¿Qué afectó la explosión?

El estallido ocurrió en un edificio de tres niveles con 32 departamentos, cuatro de ellos resultaron con daños en su estructura por lo que se evacuó todo el inmueble.

Equipos de emergencia de la alcaldía Benito Juárez y de la Ciudad de México acudieron al edificio ubicado en el número 50 de la calle Edzná para apoyar en la atención a los afectados y tras los daños registrados.

También se cerró un tanque estacionario y 20 cilindros más, confirmó Protección Civil de Benito Juárez.

El lugar se encuentra cercado por personal de la Policía Metrópolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¿Cuál fue el motivo?

El jefe de bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova informó que el estallido se habría derivado de una acumulación de gas en uno de los departamentos.

