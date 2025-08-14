La alcaldía Benito Juárez impulsa actividades que fortalezcan el desarrollo integral de las y los más pequeños con el objetivo de fomentar la creatividad, el aprendizaje y la conciencia ambiental desde la infancia.

La Asociación Mexicana de Naciones Unidas de Jóvenes, a través de Educación para Compartir, junto con Grupo LEGO, llevaron a cabo el taller de verano Build the Change para 200 niñas y niños de Benito Juárez para concientizar sobre el cambio climático y formar agentes de cambio comprometidos con la Agenda 2030. Esto, derivado de un convenio de colaboración que seguirá generando mayores beneficios para las familias de la alcaldía.

Durante la jornada, niñas y niños, de entre 6 y 12 años, dieron rienda suelta a su imaginación para convertirse en agentes de cambio, diseñando soluciones creativas frente a retos relacionados con el medio ambiente y la biodiversidad, reflexionando sobre la importancia de cuidar el planeta y mantener limpios los espacios públicos.

El director General de Participación y Vinculación Vecinal, Juan Adrián González Bruzzone, transmitió a las y los participantes un mensaje del alcalde: “Espero y aprovechen esta oportunidad para divertirse. Aquí solamente hay una condición… es que se diviertan mucho y que aprendan todo lo que puedan. Pásensela increíble. De parte de nuestro alcalde Luis Mendoza, les manda un cordial saludo y espera que se diviertan”

La coordinadora de Vinculación Internacional, Dora Isa González Ayala, motivó a las y los asistentes a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente:

“Sean conscientes del planeta y de que es importante cuidarlo. Ahora llueve más que antes, se inunda en muchos lugares y hay basura tirada porque no se cuidan los desechos. Prométanme que cuando salgan de aquí no van a tirar basura y van a cuidar el planeta”, añadió.

