Tepotzotlán, Méx.-Un grupo de manifestantes de Tultitlán liberaron el paso en la caseta de cobro, para que los automovilistas puedan cruzar la autopista México-Querétaro si pagar el peaje correspondiente.
Lo anterior lo realizan como parte de una protesta para exigir la regularización de 4 mil 500 predios de las colonias Fimesa I, II y III, donde el gobierno municipal también pretende unificar para nombra una nueva colonia como La Cuarta Transformación.
Al filo de la 10:00 de la mañana arribaron al caseta de cobro No. 4 de Tepotzotlán, levantando las plumas para dar paso libre a los conductores de vehículos automotores, gritando consignas como “fuera gobierno de Tultitlán”, “fuera Elena García y Ana Castro”.
La queja respecto a la ex alcaldesa Elena García y la actual presidenta municipal, Ana Castro, esta relacionada a presuntos delitos de extorsión y despojo, solicita do a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que abran investigación e implementen el Operativo Enjambre en contra de ambas.
“Somos las Fimesas y no la Cuarta T”, exponen entre las consignas, mientras permiten el paso libre en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro.
