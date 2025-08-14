La alcaldía Benito Juárez informó que la Plaza Mítikah permanecerá cerrada hasta que los propietarios entreguen completa la documentación solicitada, principalmente, sobre el correcto funcionamiento de elevadores y planes internos de Protección Civil.

Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete de la alcaldía, detalló que sí hubo un deslizamiento en el elevador que lesionó a dos personas, y que el día del incidente la única comunicación que tuvieron con los propietarios de la plaza fue por teléfono.

Además, hubo una alfombra roja sin autorización, por lo que decidieron suspender las actividades en la plaza comercial.

“Es el momento donde la alcaldía toma la decisión de suspender todos los eventos en la plaza por el riesgo que podría estar implicando, potencialmente y porque de alguna manera la única atención que habíamos tenido por parte de la plaza, fue vía telefónica y requeríamos la presencia del personal y que nos exhibiera los documentos de protección civil”, puntualizó a EL UNIVERSAL.

El centro comercial está envuelto en polémica tras desplome de elevador

Los gastos hospitalarios de las dos personas lesionadas fueron cubiertos por la empresa.

Explicó que como tal no hay una instancia de gobierno que se encargue de supervisar el correcto funcionamiento de los elevadores, sino que, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, un proveedor contratado por la empresa debe tener un programa de mantenimiento anual.

Cuando sucede algún percance, como en este caso, la alcaldía solicita las bitácoras de mantenimiento y el aval de un Director Responsable de Obra (DRO) que certifique el buen funcionamiento de los elevadores.

“El aval de un DRO y de sus corresponsables en instalaciones que dicen ok, estamos de acuerdo con lo que dice la empresa Nosotros como autoridad no calificamos lo que los Directores Responsables de Obra nos dicen y nos avalan porque son terceros acreditados del Gobierno de la Ciudad, con un carnet debidamente autorizado, y damos por buena la información, como auxiliares de la autoridad, de lo que nos están diciendo en la materia”, expuso Bernardo Lartigue.

