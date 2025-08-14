¿Quién es el dueño de plaza Mítikah?; centro comercial de CDMX está envuelta en polémica tras desplome de elevador

Mítikah es un complejo inmobiliario de uso mixto que se encuentra en la alcaldía Benito Juárez, fue inaugurado el 22 de septiembre del 2022, y es considerado el más grande de América Latina en su tipo.

Desde el pasado martes 12 de agosto el centro comercial se encuentra temporalmente cerrado tras un incidente en uno de sus elevadores, donde dos personas resultaron heridas.

Suspenden la Plaza Mítikah por la caída de un elevador. Foto: Especial

¿Quién es el dueño de la plaza Mítikah?

Con lo sucedido y a las consecuencias que pueden afrontar, surge la pregunta, ¿quién es el dueño de la plaza comercial?; aquí te contamos.

El complejo es propiedad del Fideicomiso Fibra Uno (FUNO), “el fideicomiso de inversión en bienes raíces pionero en México", se lee en su sitio web.

FUNO se fundó en el 2013, y se convirtió en la primera empresa inmobiliaria en cotizar en la Bolsa de Valores. En el 2016 formalizaron la coinversión con Helios para el desarrollo del complejo Mítikah, pero fue hasta el 2024 que logró el movimiento para adquirir el 100% del CDK Helios, por 7 mil millones de pesos a pagar en tres exhibiciones durante los siguientes 12 meses.

Desde la construcción del complejo ha existido rechazo de vecinos, comerciantes e incluso la tala de más de 60 árboles con el fin de beneficiar a las personas que asisten a la plaza a comprar.

