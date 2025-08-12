Dos personas resultaron lesionadas tras la caída de un elevador en el centro comercial Mitikah, en la alcaldía Benito Juárez.

Reportes preliminares señalan que una falla eléctrica en el sistema de elevadores habría ocasionado la caída en el elevador.

Tras la falla, personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez acudió a la emergencia y rescató a los lesionados.

Tras la falla, personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez acudió a la emergencia y rescató a los lesionados. Foto: Especial.

Lee también: AIFA no sufrió afectaciones por lluvias en el Valle de México; salidas y llegadas de vuelos continúan con normalidad, asegura

Los lesionados, un hombre de 47 años y una mujer de 60, serían dos usuarios de una tienda departamental en Mitikah, quienes presentan posibles luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, así como diversas contusiones por lo que ya fueron trasladados a un hospital.

Durante la caída, el elevador sufrió tres paradas, lo que provocó las lesiones al hombre y la mujer.

Pura tragedia tras tragedia en la famosa plaza mitikah no cabe duda q la ciudadanía ya no está ni a salvo en un lugar utilizado para recreación pic.twitter.com/zrgL2Y5Q4T — Kevin (@kevinlopezmejia) August 13, 2025

Por instrucciones del alcalde Luis Mendoza, se ha decidido evacuar la plaza y realizar una inspección exhaustiva en materia de protección civil para garantizar la seguridad del lugar.

“La seguridad de las personas es nuestra prioridad, vamos a revisar plaza Mítikah para que garanticen la seguridad de vecinos y visitantes. No vamos a tolerar fallas que pongan en riesgo a las personas”, comentó el edil.

Se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah dejando dos personas lesionadas que ya están siendo atendidas por personal de #ProtecciónCivil360. La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo… pic.twitter.com/5C2c9UCaIO — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 13, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr