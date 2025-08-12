Más Información
Desplome de elevador en plaza Mitikah deja dos lesionados; ordenan revisión total de las medidas de Protección Civil del inmueble
Dos personas resultaron lesionadas tras la caída de un elevador en el centro comercial Mitikah, en la alcaldía Benito Juárez.
Reportes preliminares señalan que una falla eléctrica en el sistema de elevadores habría ocasionado la caída en el elevador.
Tras la falla, personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez acudió a la emergencia y rescató a los lesionados.
Los lesionados, un hombre de 47 años y una mujer de 60, serían dos usuarios de una tienda departamental en Mitikah, quienes presentan posibles luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, así como diversas contusiones por lo que ya fueron trasladados a un hospital.
Durante la caída, el elevador sufrió tres paradas, lo que provocó las lesiones al hombre y la mujer.
Por instrucciones del alcalde Luis Mendoza, se ha decidido evacuar la plaza y realizar una inspección exhaustiva en materia de protección civil para garantizar la seguridad del lugar.
“La seguridad de las personas es nuestra prioridad, vamos a revisar plaza Mítikah para que garanticen la seguridad de vecinos y visitantes. No vamos a tolerar fallas que pongan en riesgo a las personas”, comentó el edil.
