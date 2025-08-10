La alcaldía Benito Juárez presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia capitalina en contra de quien o quienes resulten responsables por daño a la propiedad causado en las instalaciones del Gimnasio Eduardo Gorraez, perteneciente al Complejo Olímpico México 68, así como a la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza.

Lo anterior, luego de que la empresa Class realizara trabajos en un predio ubicado en División del Norte 2325, con la intención de construir un desarrollo habitacional de 119 viviendas, mismo que la alcaldía suspendió por incurrir en irregularidades que provocaron daños a la infraestructura tanto del gimnasio, como de las zonas aledañas.

Al respecto, el alcalde Luis Mendoza, afirmó que en Benito Juárez no habrá impunidad para este tipo de acciones que atentan contra el entorno comunitario y perjudican la convivencia vecinal, motivo por el cual, personalmente comenzó con los trámites para suspender dicha obra.

“No nos interesan más construcciones en Benito Juárez. Voy a iniciar con el procedimiento de revocación de manifestación de construcción porque no está cumpliendo con lo que debe, y sobre todo, está dañando el bienestar de los vecinos” destacó.

Benito Juárez denuncia daños por obra irregular; alcalde anuncia revocación de construcción en División del Norte. Foto: Especial

Entre las afectaciones por esta obra, se encuentran el desprendimiento de paredes y fisuras en muros, las cuales fueron dictaminadas por personal técnico especializado, y que sirven como evidencia para comenzar el proceso legal.

Luis Mendoza manifestó que siempre estará del lado de los vecinos, y enfatizó que en la alcaldía no habrá tolerancia a obras irregulares.

“Así como ustedes, yo sé que muchos vecinos han padecido por obras. Seguiré atendiendo y seguiré estando detrás de los constructores para que nos dejen vivir tranquilos y que no abusen. Esta es una muestra más de que en Benito Juárez no vamos a tolerar las obras irregulares; no nos interesan más obras en Benito Juárez”, finalizó.

