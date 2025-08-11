Bajada del Diablo en CDMX parece cascada; lluvias intensas dejan impactante escena que se viraliza

La temporada de lluvias continúa sorprendiendo a los citadinos, por lo que este domingo la Ciudad de México y el Estado de México fueron víctimas de fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas.

A raíz de esto se presenciaron diversos incidentes como severas inundaciones, dificultades en la movilidad del metro y también provocó que el Aeropuerto Internacional retrasara algunos vuelos y permaneciera cerrado durante tres horas.

Por ello, en las redes sociales comenzaron a viralizarse diferentes videos de lo que vivió cada persona en sus calles, hogares, trabajo y transporte público bajo esta intensa lluvia.

La famosísima calle Paso Florentino ubicada en la Ciudad de México en la colonia La Mexicana, alcaldía Álvaro Obregon, conocida como la “Bajada del Diablo”.

Bajada del Diablo en CDMX parece cascada

La inclinación de esta calle es de aproximadamente 45°, lo que provoca que los vehículos pierdan el control y se deslicen. Por ello, es considerada la calle más peligrosa de la CDMX.

Como era de esperarse, luego de la intensa lluvia de este domingo, esta calle no pasó desapercibida ya que la cuenta “la bajada del día” publicó un video en TikTok que ha generado gran interacción entre los internautas.

La presentación del video es como si mostraran un lugar turístico, con un audio en tendencia que los mexicanos han utilizado en múltiples ocasiones para mostrar lugares no tan atractivos visualmente.

El audio comienza diciendo “Chequense esta joyita a tan solo 30 minutos de la CDMX”, en alusión a que puedes visitar una “cascada” muy cerca de donde vives.

Esta supuesta cascada es la popular Bajada del Diablo, que luego de fuertes lluvias se visualiza una gran corriente de agua descendiendo sobre esta calle.

