Kimberly "La más preciosa" sorprende a fans; posa junto con Sam Smith tras Downey Pride 2025

Kimberly Irene, originaria de León, Guanajuato y conocida popularmente como “la más preciosa”, sorprendió a su comunidad digital al publicar una fotografía junto a Sam Smith después de su participación en el evento Downey Pride 2025, celebrado en Estados Unidos.

La influencer mexicana continúa expandiendo su presencia fuera del país y sorprende a sus seguidores con un encuentro junto al reconocido artista británico. Foto: Captura de pantalla en Instagram

Lee también: Muere Juan Carlos Ramírez, actor de La Rosa de Guadalupe; esta fue su última publicación en Instagram

Un encuentro que enciende las redes

La comunidad digital de Kimberly “La más preciosa” vivió un momento inesperado este fin de semana, cuando la influencer compartió una imagen en la que aparece junto al cantante británico Sam Smith, ganador de múltiples premios internacionales y uno de los artistas más influyentes de la música pop y soul contemporánea.

La fotografía, publicada en sus redes sociales, rápidamente se viralizó y generó una oleada de comentarios positivos y mensajes de apoyo.

Según las publicaciones de la propia Kimberly, el encuentro tuvo lugar en una reunión privada posterior al Downey Pride 2025, un festival que celebra la diversidad, la inclusión y los derechos de la comunidad LGBTQ+.

En la misma reunión también estuvo presente Lushious Massacr, drag queen estadounidense reconocida por su activismo, su participación en la serie de HBO We’re Here —proyecto con el que obtuvo un premio Emmy— y por su programa en YouTube Dragvestigations.

Del orgullo local al reconocimiento internacional

La presencia de Kimberly en un evento como Downey Pride 2025 representa un nuevo paso en su carrera como figura pública. Aunque no detalló cómo se dio el acercamiento con Sam Smith, la imagen difundida dejó claro que su círculo de amistades y contactos en el mundo del entretenimiento se expande más allá de las fronteras mexicanas.

Desde su salto a la fama en 2015, Kimberly ha aprovechado su carisma y autenticidad para conectar con un público diverso. Su historia comenzó con “Las Perdidas”, un grupo de amigas que se volvió viral por un video en el que relataban, entre risas, cómo se extraviaron en una fiesta. Ese momento espontáneo marcó el inicio de una trayectoria que hoy la coloca en el radar de artistas internacionales.

La influencer mexicana continúa expandiendo su presencia fuera del país y sorprende a sus seguidores con un encuentro junto al reconocido artista británico. Foto: Captura de pantalla en Instagram

Lee también: Perseidas 2025: la lluvia de meteoros más espectacular del año; consejos clave para disfrutarla al máximo

Una voz visible para la comunidad LGBTQ+

Además de su faceta como creadora de contenido, Kimberly se ha convertido en un rostro visible de la comunidad LGBTQ+ en México.

Su participación en marchas, festivales y eventos de inclusión refuerza un mensaje de respeto y aceptación que llega a miles de personas.

En este sentido, su aparición junto a Sam Smith —quien también es una figura abiertamente no binaria y defensora de los derechos LGBTQ+— adquiere un valor simbólico.

También te interesará:

Licencia de conducir: obtén un 50% de descuento en CDMX; estos son los requisitos

Día del Abuelo 2025: descuentos especiales con tu tarjeta INAPAM; incluye ofertas en viajes, restaurantes, ópticas y más

CURP Biométrica en Edomex; ¿cómo y dónde tramitarla a partir de octubre?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/