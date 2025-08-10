Muere Juan Carlos Ramírez, actor de La Rosa de Guadalupe; esta fue su última publicación en Instagram

Este domingo 10 de agosto se dio a conocer el fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez, a los 38 años de edad. Su muerte se debió a un aneurisma cerebral, de acuerdo con la información proporcionada por su agencia de representación "I am this".

Con un breve mensaje en Instagram, la agencia despidió al actor: "Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón". De igual forma, la familia del actor se pronunció al respecto, agradeciendo los mensajes de consolación recibidos.

Última publicación del actor en redes sociales

Con 175 mil seguidores en Instagram, Juan Carlos Ramírez contaba con una gran comunidad de fanáticos en redes sociales, quienes lo admiraban por su trayectoria profesional y carisma natural.

Lee también: Juan Carlos Ramírez, actor de unitarios y "Rosario Tijeras 4", muere a los 38 años por un aneurisma cerebral

Esta fue la última publicación del actor Juan Carlos Ramírez en Instagram. Foto: Redes Sociales

Así mismo, con 545 publicaciones, su última publicación en redes sociales fue en la plataforma de Instagram, el pasado 8 de julio, dónde compartió con sus seguidores algunas fotografías profesionales tomadas en la agencia de modelaje "Class Modelos".

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Apasionado de las artes y el cine, Juan Carlos Ramírez Ayala era un actor conocido por su papel de "Chivo" en la serie de televisión protagonizada por Barbara de Regil, "Rosario Tijeras", la cual recientemente estrenó su cuarta temporada en la plataforma de Netflix.

Su carrera en el mundo de la actuación inició en 2018, con su debut en la miniserie "Puño Limpio". Además, participó en distintas telenovelas independientes, como lo es "Como dice el dicho", "La Rosa de Guadalupe", "Esta historia me suena" y "Un día para vivir", lo que le hizo ganarse el cariño y reconocimiento de la audiencia mexicana.

Lee también: DjMariio comparte fotos de su boda; esto se sabe del festejo

El actor dio vida al personaje de "Chivo" en la serie de televisión "Rosario tijeras". Foto: Instagram

También participó en series como "Marea de Pasiones" y "El Último Rey", producciones en las que destacó gracias a su entrega total a las producciones. Así mismo, el actor incursionó en distintos cortometrajes y colaboraciones comerciales, mostrando su amor por la televisión.

De igual forma, de acuerdo con su perfil en redes sociales, el actor es egresado en la carrera de Arquitectura por la Universidad Iberoamericana.

Finalmente, en redes sociales, diversos amigos y colegas de la comunidad artística han expresado su pesar, compartiendo mensajes de aliento por la pérdida del actor y recordando que su legado permanecerá en las decenas de historias que interpretó a lo largo de su vida.

También te interesará:

¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches

Así es Club 51, la sociedad “más exclusiva de Latinoamérica” que tendría de miembro a Sergio Luna; esto cuesta la membresía

¿Quién era Vitoria Beatriz?; actriz de cine para adultos muere a las 28 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aov