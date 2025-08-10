DjMariio comparte fotos de su boda; esto se sabe del festejo

El creador de contenido español, Mario Alonso, mejor conocido como DjMariio, celebró su boda con Noelia San Martín el pasado sábado, 9 de agosto. La ceremonia civil se llevó a cabo en la finca Jacaranda, a las afueras de Madrid, en compañía de familiares y amigos cercanos de la pareja.

Después de la icónica pedida de mano en plena final de la Kings League Spain, el 20 de abril de 2024, la fecha fue esperada con ilusión por millones de seguidores.

Fotos del compromiso de DjMariio. Foto: Instagram

Primeras fotos de la boda de DjMariio y Noelia

A través de redes sociales, la pareja compartió las primeras fotos de su boda, las cuales no tardaron en volverse virales y han vuelto locos a los fans del mundo del streaming.

Lee también MrBeast y Alexis Omman ayudan a comunidad mexicana con agua potable; buscan reunir 40 mdd para ayudar a más países

En el evento, que fue celebrado en la finca Jacaranda, situada en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a las afueras de Madrid, destacaron las decoraciones en tonos rosas y blancos; así como la cuidadosamente curada lista de invitados, entre los que estuvieron caras muy conocidas – principalmente en el universo de las redes sociales–, como Guanyar, Papi Gavi, Spursito, Adri Contreras, entre otros.

A través de redes sociales, DjMariio y Noelia compartieron esta foto de su boda, ayer, 9 de agosto. Foto: Instagram

Entre los elementos que más llamaron la atención de los usuarios, tras la publicación de las primeras fotos y videos de la boda, se encuentra el vestido de novia que usó Noelia.

De acuerdo con el medio español, 20 Minutos, el vestido está confeccionado en doble capa y cuenta con drapeados y una falda bordada con lentejuelas. Para acompañarlo, Noelia San Martín usó una gargantilla, unos pendientes de pedrería blanca y unos zapatos blancos.

Lee también Series Netflix: One Piece lanza primer tráiler de la segunda temporada; esto se sabe del estreno

El creador de contenido deportivo, Adri Contreras, fue uno de los invitados especiales en la “DJ Boda” y compartió a través de su cuenta oficial de TikTok varios videos con diversos clips de momentos durante el festejo.

Los videos se volvieron virales en cuestión de horas por dar vistazos exclusivos a la boda de DjMariio, y ya cuentan con más de un millón de vistas y cientos de miles de reacciones y comentarios.

También te interesará:

¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches

Así es Club 51, la sociedad “más exclusiva de Latinoamérica” que tendría de miembro a Sergio Luna; esto cuesta la membresía

¿Quién era Vitoria Beatriz?; actriz de cine para adultos muere a las 28 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov