El último partido del Cruz Azul en la Leagues Cup y la eliminación de Olivia Collins de "La Casa de los Famosos", en los memes de la semana

"Un libro no eliminará la violencia del país": Eduardo Antonio Parra

“Es un momento difícil para los estadounidenses que amamos México”: Robert Darnton

La razón, un adelanto de la novela de Pascal Quignard

“La literatura es el malentendido más hermoso que existe”: Gustavo Rodríguez

Los días con Rodrigo Moya

El murió a los 38 años por un , como dio a conocer "I am this", la agencia de represetanción con la que trabajaba; participó en series como "Rosario Tijeras", la telenovela "Amar" y los unitarios "Como dice el dicho" y "La rosa de Guadalupe".

La noticia se dio a conocer a través de una historia de Instagram de la agencia, en la que lamentaba el deceso de Juan Carlos, a quien recordaron por la disciplina que lo caracterizó durante el tiempo en que trabajaron juntos.

"Tu calidez, pasión y compromiso lo llevaremos de corazón".

Agencia de representación de Juan Carlos Ramírez dio a conocer la noticia de su deceso. Imagen: Instagram
Más adelante, la misma agencia compartió una fotografía del funeral del actor, junto con un mensaje, en el que precisaba el motivo de su repentina muerte, desencadenada por un un aneurisma cerebral, el cual tiene lugar cuando una arteria del cerebro se ensancha de forma anormal.

Funeral del actor Juan Carlos Ramírez. Foto: Instagram
El deceso tuvo lugar días atrás; se desconoce la fecha exacta en que ocurrió.

"Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral", escribió la agencia.

En ese mismo mensaje, agradecieron todas las muestras que la familia del actor, los Ramírez Ayala, ha recibido desde que se dio a conocer la noticia.

"A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado, sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y las llamadas".

Debutó como actor, hace siete años -en 2018-, en la serie "Puño limpio".

Participó también en la bioserie de Vicente Fernández, "El rey", y en las series "Preso No. 1", "Archivo muerto" y "La lotería del crimen".

Su rostro se volvió en uno de los más recurrentes en unitarios como "La rosa de Guadalupe", "Como dice el dicho" y "Lo que callamos las mujeres".

Recientemente, partició en la telenovela "Amar" y en la cuarta temporada de "Rosario Tijeras".

