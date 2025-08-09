Más Información

Xava Drago, vocalista de la banda Coda, compartió con sus seguidores una noticia dolorosa sobre su estado de salud tras recibir un segundo diagnóstico de cáncer.

A través de su perfil de Instagram y un emotivo mensaje, el cantante reveló que, lamentablemente, los tratamientos a los que se ha sometido no han dado resultado, y los médicos han agotado las opciones para avanzar en su recuperación.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando (…) mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, expresó.

En medio de este momento complicado, Drago recordó el apoyo de su familia y colegas:“Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; a mis hermanas, que han sido unos ángeles; a mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía; a todo el staff y crew que trabajaron conmigo alguna vez; a managers y promotores; a todos mis compañeros artistas por tanta buena onda; pero, sobre todo, a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles.”

A pesar de las dificultades, Xava añadió un mensaje de esperanza y compromiso con su arte:“Lo único que me queda es que pronto tendrán material que grabé hace poco, y decirles gracias infinitas.”

Los fanáticos respondieron con cariño y apoyo: “Me has acompañado en mis mejores y peores momentos, mis mejores vibras para ti”, “Fue un placer tocar contigo, y ya rockearemos otra vez juntos”, “Te amamos, Xava”, “Seguirás presente”, fueron algunos de los mensajes.

Su primer diagnóstico de cáncer

Salvador Aguilar Hurtado, conocido como Xava Drago, anunció en 2024 que se sometería a varios estudios luego de que le detectaran cáncer de estómago, y siempre mantuvo a sus seguidores informados sobre su proceso.

La enfermedad se propagó por todo su estómago, por lo que fue sometido a una gastrectomía radical y varios ciclos de quimioterapia. En marzo de 2025 recibió la noticia de que había logrado superar la enfermedad, pero un mes después, en abril, el cáncer regresó con mayor agresividad. Ante esta situación, amigos y familiares lanzaron un llamado en redes sociales para recaudar fondos y apoyar su tratamiento oncológico.

La recaída

La ayuda económica para Salvador era para acceder a un tratamiento novedoso que podría salvarle la vida.

“Como les comenté, no soy de rendirme. Solo les informo que he estado tres semanas hospitalizado. Mañana me pondrán una sonda porque el alimento no pasa por mi intestino. Tristemente, el bicho volvió y tendré que hacer más quimios”, compartió Xava en redes sociales.

En esa ocasión, Drago también grabó un video para agradecer a quienes le mostraron apoyo y cariño:“¿Qué tal? Soy Xava Drago, la voz de Coda. Quiero agradecerles de todo corazón por sus donaciones. Ya comencé mis tratamientos, muchísimas gracias, de verdad. Espero estar listo muy pronto, le voy a echar todas las ganas del mundo. Este video es solo para agradecerles tanto cariño y tanto amor. Muchísimas gracias, de verdad, los veo muy pronto.”

Xava Drago es considerado una de las mejores voces del rock mexicano y su carrera abarca más de 35 años. Coda, fundada en 1989, se posicionó como una de las bandas más importantes del rock en español, combinando rock melódico, hard rock y power metal en su estilo.

