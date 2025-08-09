Ellas iniciaron su carrera en el espectáculo siendo apenas niñas, y prácticamente han crecido frente a los ojos del público. Algunas con más suerte que otras, pero hoy son ellas quienes forman parte de los recuerdos de generaciones jóvenes, especialmente de quienes no superan los 40 años.

Podemos comenzar con Mariana Botas, quien ha ganado relevancia en las últimas semanas por su participación en el reality "La Casa de los Famosos 2025". Sin embargo, su camino comenzó desde los dos años con comerciales, y en 1998 debutó como actriz en la telenovela "Una luz en el camino". Esto fue solo el inicio de una serie de proyectos en telenovelas y programas unitarios como "Derbez en cuando" y "Mujer, casos de la vida real", hasta que en 2003 decidió dejar la actuación para estudiar una carrera universitaria.

Mariana estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y trabajó un tiempo como oficinista. En 2007, el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo la invitó a integrarse a "Una familia de diez", donde interpreta a Martina López González, la hija “fresa” de Plácido López, papel que la ha consolidado como un referente en la televisión.

Lee también: Mariana Botas revela que fue víctima de violencia física en una de sus relaciones

“Cuando me llamaron para "Una familia de diez" estaba en la preparatoria, atravesando una crisis existencial. Por primera vez hacía la escuela en serio, sin correr para presentar exámenes. Fui con Pedro Ortiz de Pinedo, me dio el libreto y desde el primer capítulo me enamoré de Martina”, comentó Mariana en 2019 sobre este programa que ya cuenta con 11 temporadas.

Actualmente, Botas forma parte del podcast "Envinadas" junto a Daniela Luján y Jessica Segura, y participa en teatro con obras como "La señora presidenta". Además, es integrante del Cuarto Día en "La Casa de los Famosos", donde hasta ahora no ha sido nominada.

Daniela Luján sorprende a sus amigas tras confesar que pensó en quitarse la vida

En el grupo de "Envinadas" también está Daniela Luján, otra exestrella infantil que hoy revive su carrera no solo con el podcast, sino también con el proyecto musical "2000's X Siempre", que reúne a artistas que fueron ídolos a principios de este siglo.

Lee también: Sandra Itzel, decepcionada de Imanol: manda mensaje a Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura

Luján inició su carrera a los cinco años en "Plaza Sésamo" y protagonizó telenovelas como "La dueña" (1995), "Luz Clarita" (1996) y "El diario de Daniela" (1998), convirtiéndose en un ícono para niños que aún la recuerdan con cariño. En 2002 protagonizó un momento que hasta hoy se ha convertido en meme, cuando sustituyó a Belinda en "Cómplices al rescate".

Aunque siguió participando en unitarios como "La rosa de Guadalupe" y "Cómo dice el dicho", y enfocándose en el teatro, en 2007 fue llamada nuevamente por Jorge Ortiz de Pinedo para integrar "Una familia de diez", donde interpreta a Gaby del Valle, la nuera adinerada de Plácido López, un papel que, al igual que el de Mariana, la mantiene vigente ante el público.

Daniela Luján sorprende a sus amigas tras confesar que pensó en quitarse la vida

Otra estrella infantil que dejó huella es Daniela Aedo, quien a los cinco años protagonizó "Carita de Ángel" (2000) y continuó con proyectos como "Atrévete a olvidarme" (2001), "¡Vivan los niños!" (2002) y "Contra viento y marea" (2005). Al complicarse la compatibilidad entre estudios y actuación, decidió alejarse del medio artístico. Su pasión por la música la llevó a estudiar guitarra, composición y canto en Berklee College of Music.

Lee también: "Candy Candy": el anime que hizo soñar a toda una generación

Actualmente, Daniela comparte su música a través de su canal de YouTube, con varios sencillos y colaboraciones con artistas como Mon Laferte y Natalia Lafourcade. También ha participado en el espectáculo "2000's X Siempre".

Foto: Facebook

Finalmente, una de las que sin duda ha acumulado más seguidores con el tiempo es Danna Paola, hoy conocida simplemente como Danna. Se ha consolidado como una estrella pop innovadora, especialmente con sus discos K.O. (2021) y Childstar (2024), que le impulsaron a fundar su propio sello discográfico, One Percent Records, junto a su novio Alex Hoyer, con la misión de apoyar a nuevos talentos.

Además, Danna ha participado en realities de talento como "La Academia" (2019), "Top Star: ¿Cuánto vale tu voz?" (2021), y como jueza en "La Voz Kids España" (2025). También protagonizó la serie "Élite" (2018-2020) para Netflix y musicales como "Wicked" (2013) y "Hoy no me puedo levantar" (2015), demostrando que aquella niña que inició en 1999 en "Plaza Sésamo" y protagonizó "María Belén" en 2001, avanza firme hacia el estatus de superestrella.