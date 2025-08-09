Más Información

El colectivo RojoNegro llevará la decolonización a la Bienal de Venecia 

El colectivo RojoNegro llevará la decolonización a la Bienal de Venecia 

Por el placer de dejarse llevar

Por el placer de dejarse llevar

Unesco agradece rápida acción de bomberos tras incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Unesco agradece rápida acción de bomberos tras incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba abre al público un día después del incendio

La Mezquita-Catedral de Córdoba abre al público un día después del incendio

Vocación y compromiso. Una visión de la Universidad

Vocación y compromiso. Una visión de la Universidad

"En México el narcotráfico opera paralelo al Estado y desde el Estado": Juan Martínez d’Aubuisson, periodista y antropólogo

"En México el narcotráfico opera paralelo al Estado y desde el Estado": Juan Martínez d’Aubuisson, periodista y antropólogo

Ellas iniciaron su carrera en el espectáculo siendo apenas niñas, y prácticamente han crecido frente a los ojos del público. Algunas con más suerte que otras, pero hoy son ellas quienes forman parte de los recuerdos de generaciones jóvenes, especialmente de quienes no superan los 40 años.

Podemos comenzar con, quien ha ganado relevancia en las últimas semanas por su participación en el reality . Sin embargo, su camino comenzó desde los dos años con comerciales, y en 1998 debutó como actriz en la telenovela "Una luz en el camino". Esto fue solo el inicio de una serie de proyectos en telenovelas y programas unitarios como "Derbez en cuando" y "Mujer, casos de la vida real", hasta que en 2003 decidió dejar la actuación para estudiar una carrera universitaria.

Mariana estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y trabajó un tiempo como oficinista. En 2007, el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo la invitó a integrarse a "Una familia de diez", donde interpreta a Martina López González, la hija “fresa” de Plácido López, papel que la ha consolidado como un referente en la televisión.

Lee también:

“Cuando me llamaron para "Una familia de diez" estaba en la preparatoria, atravesando una crisis existencial. Por primera vez hacía la escuela en serio, sin correr para presentar exámenes. Fui con Pedro Ortiz de Pinedo, me dio el libreto y desde el primer capítulo me enamoré de Martina”, comentó Mariana en 2019 sobre este programa que ya cuenta con 11 temporadas.

Actualmente, Botas forma parte del podcast "Envinadas" junto a Daniela Luján y Jessica Segura, y participa en teatro con obras como "La señora presidenta". Además, es integrante del Cuarto Día en "La Casa de los Famosos", donde hasta ahora no ha sido nominada.

Daniela Luján sorprende a sus amigas tras confesar que pensó en quitarse la vida
Daniela Luján sorprende a sus amigas tras confesar que pensó en quitarse la vida

En el grupo de "Envinadas" también está , otra exestrella infantil que hoy revive su carrera no solo con el podcast, sino también con el proyecto musical "2000's X Siempre", que reúne a artistas que fueron ídolos a principios de este siglo.

Lee también:

Luján inició su carrera a los cinco años en "Plaza Sésamo" y protagonizó telenovelas como "La dueña" (1995), "Luz Clarita" (1996) y "El diario de Daniela" (1998), convirtiéndose en un ícono para niños que aún la recuerdan con cariño. En 2002 protagonizó un momento que hasta hoy se ha convertido en meme, cuando sustituyó a Belinda en "Cómplices al rescate".

Aunque siguió participando en unitarios como "La rosa de Guadalupe" y "Cómo dice el dicho", y enfocándose en el teatro, en 2007 fue llamada nuevamente por Jorge Ortiz de Pinedo para integrar "Una familia de diez", donde interpreta a Gaby del Valle, la nuera adinerada de Plácido López, un papel que, al igual que el de Mariana, la mantiene vigente ante el público.

Daniela Luján sorprende a sus amigas tras confesar que pensó en quitarse la vida
Daniela Luján sorprende a sus amigas tras confesar que pensó en quitarse la vida

Otra estrella infantil que dejó huella es Daniela Aedo, quien a los cinco años protagonizó "Carita de Ángel" (2000) y continuó con proyectos como "Atrévete a olvidarme" (2001), "¡Vivan los niños!" (2002) y "Contra viento y marea" (2005). Al complicarse la compatibilidad entre estudios y actuación, decidió alejarse del medio artístico. Su pasión por la música la llevó a estudiar guitarra, composición y canto en Berklee College of Music.

Lee también:

Actualmente, Daniela comparte su música a través de su canal de YouTube, con varios sencillos y colaboraciones con artistas como Mon Laferte y Natalia Lafourcade. También ha participado en el espectáculo "2000's X Siempre".

Foto: Facebook
Foto: Facebook

Finalmente, una de las que sin duda ha acumulado más seguidores con el tiempo es , hoy conocida simplemente como Danna. Se ha consolidado como una estrella pop innovadora, especialmente con sus discos K.O. (2021) y Childstar (2024), que le impulsaron a fundar su propio sello discográfico, One Percent Records, junto a su novio Alex Hoyer, con la misión de apoyar a nuevos talentos.

Además, Danna ha participado en realities de talento como "La Academia" (2019), "Top Star: ¿Cuánto vale tu voz?" (2021), y como jueza en "La Voz Kids España" (2025). También protagonizó la serie "Élite" (2018-2020) para Netflix y musicales como "Wicked" (2013) y "Hoy no me puedo levantar" (2015), demostrando que aquella niña que inició en 1999 en "Plaza Sésamo" y protagonizó "María Belén" en 2001, avanza firme hacia el estatus de superestrella.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Kim Kardashian se hace en México polémico y costoso tratamiento que no permiten en Estados Unidos. ¿Cuál es? Foto: EFE

Kim Kardashian viaja a México para someterse a polémico y costoso tratamiento no aprobado en EU. ¿Cuál es?

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO. Foto: Tomada de X @MeySanFun

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry presume traje de baño negro a los 58 años y deslumbra con su belleza