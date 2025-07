Mariana Botas recibió la llamada que cambiaría su verano mientras vacacionaba con su familia en Disney. Sin esperarlo, fue invitada a integrarse a la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México", y no lo dudó ni un segundo.

“Fue una sorpresa… yo estaba de viaje y fue así como: ‘¿En serio?’. Pero creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar; los tiempos de Dios son perfectos”, cuenta la actriz en entrevista con EL UNIVERSAL.

Con más de 20 años de trayectoria, Mariana Botas Lima omenzó su carrera a los dos años y, desde entonces, ha participado en más de 75 comerciales. Fue ganadora del certamen "Miss Chiquitita" en Sábado Gigante y, en 1998, protagonizó la telenovela infantil Una luz en el camino, junto a Guillermo Capetillo y Verónica Merchant.

Mariana Botas, la onceava participante confirmada de "La casa de los famosos". Fotos: Instagram, vía @lacasafamososmx

Su carrera continuó con proyectos como "Serafín" (1999), "El precio de tu amor" (2000) y "Esperanza del corazón" (2011). Sin embargo, el personaje que la consolidó fue Martina López González en "Una familia de diez", comedia creada por Jorge Ortiz de Pinedo que se convirtió en un clásico del entretenimiento familiar en México.

Ahora, Mariana da un paso diferente en su carrera al unirse al reality show. Aunque ha sido seguidora del formato desde su primera temporada, admite que vivirlo desde dentro es un desafío completamente nuevo.

“No lo busqué, me llegó. Estoy agradecida, aunque, por supuesto, tengo miedo, pero voy con todo”, confiesa. Para ella, el verdadero reto no será la competencia, sino enfrentarse a sí misma.

Además de actriz, Mariana es una de las voces del podcast "Envinadas". Reconoce que lo que más le inquieta es el aislamiento: estar lejos de su familia, sus amigos, sus perros y convivir con desconocidos.

“Ese es mi principal agobio. También da miedo no saber cómo te están viendo afuera”. Aun así, asegura que su intención es fluir, no imponerse. “No tengo una estrategia, solo quiero vivirlo día a día y disfrutarlo lo más que pueda”, confesó.

No se visualiza como la “cocinera oficial” ni como una líder nata, pero sí como alguien que disfruta conversar, compartir historias y, si hace falta, preparar una buena pasta para los compañeros. “Uno puede llegar más lejos en equipo que solo”, reflexiona.

Mariana Botas revela sus mayores miedos en el reality show. Fotos: Instagram

Muchos entran al reality con un rol definido. Ella, en cambio, prefiere descubrirlo sobre la marcha.

“Soy directa, sincera y no me gusta la confrontación, pero si algo me molesta, lo voy a decir. No tengo filtro, y eso también puede salir en el momento”. Sabe que el encierro pondrá a prueba su estabilidad emocional y, aunque espera mantenerse tranquila, reconoce que entra a un territorio desconocido.

“Voy un día a la vez. La vida me ha enseñado que así se vive mejor. Si me toca llegar a la final, qué increíble. Pero hoy, no me lo creo”, finalizó.