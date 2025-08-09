A las afueras del recinto, el público salta y zapatea bajo la lluvia que cayó durante la tarde. Esta noche de sábado, llena de romanticismo, Bobby Pulido se presenta en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Los fans esperan ansiosos para despedirse del cantante texano, quien estará por última vez en este emblemático escenario. Pronto, el ídolo cambiará las botas y el sombrero por un traje para adentrarse en la política.

Los desvelados llegan temprano

Una hora antes del concierto, los seguidores comienzan a llegar impacientes a la entrada del recinto. Equipados con chamarras y sombreros mojados pero listos para cualquier eventualidad, se congregan frente a las puertas. En su mayoría, parejas y familias se reúnen para vivir una fiesta llena de ritmos y canciones que los harán bailar.

¿Qué cargo político busca Bobby Pulido tras la música?

Después de concluir su gira Por La Puerta Grande, Bobby promete retirarse dignamente para postularse y competir por un puesto en el Congreso de Estados Unidos. Este giro en su carrera fue anunciado de manera sorpresiva por el artista, quien asegura no arrepentirse de su decisión.

“Es difícil, obviamente muere un capítulo en mi vida, no ahorita, pero sé que llegará el momento en que esto termine. Pero es puro amor, la verdad no me arrepiento de nada”, comentó.

Este 9 de agosto, el intérprete de “Ojalá que te animes” se presenta ante cientos de fans que verán cómo el ídolo se despide del escenario que lo consagró como el “rey del Tex-Mex”. A lo largo de 30 años de carrera, el “Golden Boy” ha colaborado con artistas como:

Alicia Villarreal

Bronco

David Bisbal

Majo Aguilar

Caloncho

Luis Padilla

Roberto Pulido (su padre)

Ahora, Pulido Jr. se retira para abrir camino a nuevas generaciones como Christian Nodal, Carín León, Grupo Frontera y Majo Aguilar, entre otros. El Auditorio Nacional será testigo de su despedida frente a los fans que lo han acompañado desde su primer gran éxito “Desvelado” en 1995.

