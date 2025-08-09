Las luces del Auditorio Nacional se atenuaron en punto de las 21:00 horas, como sucedió 26 años antes, cuando Moenia se presentó por vez primera en este mismo escenario, sólo que hoy regresa para celebrar más de tres décadas de synth-pop.

"Buenas noches, nosotros somos Moenia, música electrónica en español", dijo Alfonso Pichardo, durante el solo de "Cómo ves tú", el segundo tema que ejecutaron frente alrededor de 10 mil personas.

La euforia se apoderó del recinto cuando tocaron "¿En qué momento?", secundada por "Juegos de amor", el clásico de 1988, "Neón", que revivieron en 2004; ambas, dos de sus canciones más exitosas.

"Muchísimas gracias, esa palabra 'gracias', la hemos pensado, la hemos meditado todo el día, pero decirla no alcanza a expresar lo que estamos sintiendo los que estamos aquí arriba, 'gracias', a los Moenios no deja de sorprendernos que tengamos Auditorios Nacionales y mucho menos que sean sold outs, gracias por aguantarnos, gracias, gracias, gracias", dijo el líder del grupo.

Pichardo se detuvo un momento, antes de interpretar una versión acústica de "Estás ahí" para hablar de la sinergia que existe entre la música de la banda y la forma en que la reciben sus fans.

"Venimos a conectar a olvidarnos de todo un poco, a besar, a tomar, a brindar y hacer lo que quieran porque este show es de ustedes, es un ir y venir de energía, nosotros lanzamos una canción, ustedes la escuchan la sienten y nos la regresan multiplicada, esa magia tiene que empezar".

Interpretaron "Repetir", su nuevo sencillo, antes de que Paty Cantú subiera al escenario, como la invitada sorpresa del show.

"Qué honor ser invitada por una de las bandas más importante de este país", dijo la cantante, quien se unió a Alfonso para cantar "Estamos bien".

Pichardo, quien un día dejó la banda por seguir su formación académica como abogado, siguiendo los pasos de su padre, el exgobernador del Edo. Mex., José Ignacio Pichardo Pegaza, ejecutó los característicos pasos de baile con los que se mimetiza a la hora de cantar.

"Qué noche, qué cosa, ¿se están dando cuenta cómo nos estamos divirtiendo también?, ustedes saben que yo no hablo muchas veces en el concierto y, por eso, si echo rollo, me lo disculpan porque estas noches no se viven siempre", expresó.

"Queremos agradecer principalmente, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros fans de toda la vida, la siguiente generación, a los que vinieron obligados", prosiguió, generando la risa de los presentes.

Brindó con tequila y no dejó pasar desapercibido que en el recinto ya se permite acceder con consumiciones.

Las luces de los teléfonos móviles se encendieron cuando interpretaron "Manto estelar", la canción que marcó su éxito en 1999.

La banda que comenzó como un sueño, cuando eran sólo unos estudiantes de secundaria, escaló exponencialmente, cuando aspiraban a replicar sonidos de bandas como Pet Shop Boys y Depeche Mode, recibió en el escenario a Juan Carlos Lozano, quien cantó con ellos "Contigo estaré".

Lozano, quien también cantó a dueto con Pichardo "Déjame entrar", es uno de los integrantes originales del grupo, al que abandonó en su primera etapa, por lo que su presencia emocionó a sus fans más cautivos.

Fue con "Morir tres veces" que el público, muy emocionando, logró homogeneizar sus voces al unísono, un canto que, por su potencia, fue todavía más perceptible que el del propio Pichardo.

Por supuesto, la expectación que ese tema causó se vio, rápidamente, superada cuando tocaron "Ni tú ni nadie".

El grupo abandonó el escenario, provocando que sus fans pidiera por más música, fue entonces que regresaron para concluir el show con "Mejor ya no", "No dices más" y "No puedo estar sin ti".

Con este concierto, Moenia marca el inicio de la gira "Estamos bien tour".

Lista de canciones

1.No hay fe

2. Como ves tú

3. Consecuencias

4. ¿En qué momento?

5. Juegos de amor

6. Terminales

7. Estabas ahí

8. Corazón azulado

9. No importa que el Sol se muera

10. Clásico

11. Repetir

12. Estamos bien

13. Hay que caer

14. Manto estelar

15. Regreso a casa

16. Contigo estaré

17. Déjame entrar

18. Morir tres veces

19. Ni tú ni nadie

20. Mejor ya no

21. No dices más

22. No puedo estar sin ti

