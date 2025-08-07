Más Información

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

Primer Festival de Ópera de la Ciudad de México arrancará con Ópera-Cinema y estrenos internacionales

¿Quién hay ahí dentro cuando tu padre ya no te reconoce?, la pregunta que detonó "Madre de corazón atómico"

La Academia Latina de la Grabación anunció este jueves a Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora y Olga Tañón como los ganadores del Premio a la Excelencia Musical, que se entregará en noviembre en el marco de la gala de los Latin Grammy, que tendrá lugar en Las Vegas (EE.UU.).

Además, Eric Schilling será reconocido con el Premio del Consejo Directivo y también se entregará por primera vez el Premio al Educador de Música Latina, informó la Academia en un comunicado.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a aquellos intérpretes que la organización considera que "han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades".

Mientras que el Premio del Consejo Directivo se entrega a quienes han realizado "importantes contribuciones" a la música latina, pero "no necesariamente en la forma de interpretaciones".

"Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina", dijo en el comunicado el director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud.

Además, el Premio al Educador de Música Latina busca reconocer a un "educador excepcional" que haya tenido un impacto significativo incorporando la música latina a su plan de estudios.

La escuela del ganador también recibirá una donación de 10.000 dólares en instrumentos musicales para apoyar la educación musical.

Un homenaje privado a los premiados en estas categorías tendrá lugar el próximo 9 de noviembre en Las Vegas, en el marco de la Semana Latin Grammy, que se cerrará el 13 de noviembre con la 26ª gala anual de los premios a la música latina.

