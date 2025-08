En el verano de 1965, The Beatles estaban en modo Rey Midas: todo lo que tocaban se convertía en oro. Su segunda película acaparaba las carteleras, eran condecorados por su gobierno y daban un gran concierto en un estadio de beisbol.

También lanzaban el 6 de agosto su quinto álbum, "Help!", que incluía “Yesterday”, una de las canciones más importantes de la historia musical, compuesta principalmente por Paul McCartney.

Es una de las melodías más reconocidas en el mundo y, de acuerdo con el Libro Guinness de los Récords, la más versionada del grupo. Íconos como Frank Sinatra, Elvis Presley y Marvin Gaye se encuentran entre las estrellas que grabaron su versión.

El disco "Help!" significó un paso adelante en la carrera musical de The Beatles, coinciden los especialistas en el Cuarteto de Liverpool, Tere Chacón y Horacio Muñoz, quienes señalan a dos personajes claves en esa evolución: George Martin y Bob Dylan.

Lee también: “Yesterday”: 60 años de la canción que Paul escribió para su madre

Oh, creo en el ayer…

“Yesterday” destacaba por no ser un tema de rock ni una simple balada; incluía un cuarteto de cuerdas, innovación que revolucionó la música pop. A partir de ahí se hizo común que los músicos aprovecharan el acompañamiento orquestal para sus creaciones; incluso rockeros como The Rolling Stones sucumbieron y en varios temas hicieron uso de ese recurso (“As tears go bay” y “Lady Jane”).

Lee también: Nominación de Los Beatles al Grammy resalta debate sobre la Inteligencia Artificial en la música

Horacio Muñoz, quien es fundador de El Círculo Beatle y la estación ECBC Radio, especializada en música del Cuarteto de Liverpool y del rock clásico, considera que el éxito del tema se debe a que sale de los estándares.

“The Beatles experimentan con música clásica. A pesar de que han pasado 60 años, suena fresca, a la gente que la escucha por primera ocasión, sin entender la letra, la cual es muy melancólica, le llama mucho la atención por su rítmica y su tono de voz”, señala.

Curiosidades de la canción "Yesterday", de The Beatles.

“(El tema) abrió horizontes y puertas con los mismos padres de aquellos jóvenes de los años 60, que criticaban hasta los peinados de los cantantes. Esos padres descubrieron de The Beatles que eran capaces de hacer algo como ‘Yesterday’ y ante ello las críticas a la banda disminuyeron significativamente”, señala Horacio Muñoz, egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del IPN.

George Martin fue pieza importante en la elaboración del tema. De acuerdo con lo narrado en el documental y libro The Beatles Anthology, “Yesterday” fue una obra exclusiva de McCartney, y fue el productor quien recomendó el uso de cuerdas al ver que no funcionaba el acompañamiento de los instrumentos habituales.

Martin, con su experiencia como arreglista, acertó al incorporar el cuarteto de cuerdas y darle a la canción ese sello característico tan melancólico, comentó la locutora y bloguera Tere Chacón.

Lee también: The Beatles vuelven a los Grammy con IA

Antes de la reputación que ahora tiene, “Yesterday” “pagó” el precio de no ser como las otras canciones Beatles: fue relegada por el grupo y no fue lanzada como single en Reino Unido “por pena”, a decir por el propio McCartney. Fue en EU donde el sello Capitol sí la publicó como sencillo, el 13 de septiembre de 1965, llegado al número uno en las listas de popularidad.

Ayúdame a poner los pies en la tierra…

Pero "Help!" no sólo era “Yesterday”: tenía 14 temas (dos de George Harrison y uno cantado por Ringo Starr), ideales para cualquier estado de ánimo, señala Tere Chacón, embajadora global de la Beatlemania, designada por The Beatles Story de Liverpool.

En el LP hay canciones tan importantes como la que da título al álbum, en el que John Lennon da una vuelta de tuerca al arrancar el tema con el coro, con una letra en la que, explica la especialista, pide ayuda para sobrevivir al momento de riqueza, fama, excesos…

También se incluye “Ticket to ride” y “You’ve got to hide your love away”, cuya letra fue influenciada por Bob Dylan, hecho reconocido por el propio Lennon, quien dijo: “Ese soy yo en mi periodo de Dylan de nuevo. Soy como un camaleón, influenciado por lo que sea”.

Chacón detalla el impacto de Dylan en esa evolución artística de The Beatles. Cuando se conocieron los introdujo al consumo de la marihuana, pero más que las drogas, lo que les proporcionó fue la posibilidad de componer canciones menos “inocentes”, alejarse del pop convencional y crear temas más introspectivos.

Lee también: Ringo Starr, 85 años inhundible en la corriente del tiempo

El cierre de una etapa

La también escritora señala que los eventos de The Beatles at Shea Stadium, el disco y el concierto en el Shea Stadium en 1965 ante más de 50 mil personas, significaron el cierre de la etapa más pop de The Beatles, en la que sus shows eran inaudibles por los gritos y ellos lucían los mismos trajes y su peinado mop top, para dar paso a un periodo más maduro (Rubber Soul y Revolver), antesala de su etapa psicodélica, sin giras y con una moda más colorida y estrafalaria.