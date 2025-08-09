Las polémicas siguen dándose dentro y fuera de "La casa de los famosos México", esta vez gracias a las bromas pesadas de Facundo, quien la noche de ayer eligió como su patiño a Aldo de Nigris, provocando que éste se cayera aparatosamente, lo que provocó la furia de su tío Poncho de Nigris.

El youtuber manifestó su descontento a través de un mensaje compartido en X, en el cual comentó que tenía muchas ganas de pelar con Facundo, debido a sus bromas muy de los 90.

"Aldo porque es noble no reaccionó de otra manera, pero vuelvo a ver el video y se calienta la sangre, se pasaron con su bromita", escribió Poncho de Nigris en su mensaje.

Anoche durante la fiesta Playas de Tulum, todos estaban charlando tranquilamente cuando Facundo se paró detrás de Aldo, quien estaba sobre uno de los tapetes que se colocaron para la reunión, y sin medir consecuencias el conductor se agacho para tomar dos puntas del adorno y lo jaló con fuerza, haciendo caer a de Nigris de costado, y aun en el suelo Aldo volteó para reír con Facundo.

Facundo se está ganando el odio colectivo. Se le hizo muy chistoso jalar la alfombra para que Aldo cayera.



Así, como adolescente en secundaria.

¡Muy mal! #LaCasaDeLosFamososMX @_PonchoDeNigris pic.twitter.com/z8haJJBggK — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) August 9, 2025

Pero esta acción causó sorpresa y desaprobación entre sus compañeros, como Aarón Mercury y Mar Contreras, quienes no supieron cómo reaccionar al ver caer a Aldo.

"Tienes una parte de duende dentro de ti, porque era malo", le dijo más tarde Mar a Facundo, cuando todos estaban ya sentados platicando, dando paso a una nueva discusión porqué él se defendía diciendo que sólo era honesto.

Ya en el Cuarto Día, Facundo le comentaba a Mariana Botas que se sentía mal por lo sucedido con Aldo, porque aseguró, no creyó que lo fuera a tirar porque de Nigris es muy compuesto, pero que no fue intención verse abusivo.

"Qué bueno que no te querías pasar, porque si te querías pasar no me imagino", le respondió molesta Eleine Haro, quien estaba escuchando la charla.

Pero ya en las redes sociales ya estaban funando a Facundo, comenzando con el Team Aarón Mercury, quienes colgaron un video en la cuenta de Instagram del influencer un video con dedicatoria al conductor; el cual aprobaron los seguidores de Alexis Ayala y Adrián di Monte.

Entre los comentarios que se leen de Facundo en esta red social, están algunos donde le dicen que es un cincuentón que aun se cree gracioso, que debería ser el expulsado, incluso que será el Cuarto Día el que pagará por esta bromita de mal gusto, salvando a nominados del Cuarto Noche; una consecuencia que tal vez Facundo no midió.

