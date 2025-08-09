Más Información

Unesco agradece rápida acción de bomberos tras incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Unesco agradece rápida acción de bomberos tras incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba abre al público un día después del incendio

La Mezquita-Catedral de Córdoba abre al público un día después del incendio

Vocación y compromiso. Una visión de la Universidad

Vocación y compromiso. Una visión de la Universidad

"En México el narcotráfico opera paralelo al Estado y desde el Estado": Juan Martínez d’Aubuisson, periodista y antropólogo

"En México el narcotráfico opera paralelo al Estado y desde el Estado": Juan Martínez d’Aubuisson, periodista y antropólogo

Fallece Claudia Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm 

Fallece Claudia Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm 

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Ya es muy evidente que se gustan”, “si eso no es coqueteo, ya no creo en nada”, “me encanta esta dupla” son algunos de los comentarios que circulan en redes tras la segunda fiesta de “, donde y mostraron una conexión especial.

Durante la celebración, las cámaras los captaron en varias interacciones que incluyeron risas, conversaciones personales sobre la familia y cualidades amorosas, además de gestos cómplices que despertaron especulaciones sobre un posible romance.

En uno de los momentos más comentados en redes, la cantante y el influencer compartieron cuáles eran sus “red flags”: Elaine confesó que suele ser muy cariñosa y le gusta que le presten atención, mientras que Mercury reconoció ser una persona distante.

Elaine y Aaron Mercury bailan "Ingrata". Foto: TikTok.
Elaine y Aaron Mercury bailan "Ingrata". Foto: TikTok.

Lee también:

Hubo también bailes y cantaron juntos. En otra escena, cuando Mercury ya quería abandonar la fiesta, Elaine le pidió que se quedara un poco más.

“Me quedo esta canción por ti”, le dijo Mercury a Elaine mientras sonaba “Eternamente Bella” de Alejandra Guzmán.

Cuando comenzó a sonar “Ingrata” de Café Tacvba, bailaron enérgicos de un lado a otro durante varios minutos. Elaine posó su brazo alrededor del cuello de Mercury, quien le preguntó si estaba cansada.

Lee también:

El “shippeo” entre Elaine y Aarón comenzó a tomar fuerza

Los usuarios expresaron entusiasmo ante la posibilidad de que Elaine y Aarón inicien un romance dentro del reality, utilizando hashtags como #ElaineYAarón para compartir su emoción.

Los fanáticos destacaron la atracción física entre ellos y cómo sus personalidades parecen sentirse cómodas juntas. Aunque hubo quienes señalaron que Mercury rechazó a Elaine justo cuando bailaban “Ingrata”.

“Ella se muere por besarlo”, “yo sentí la tensión”, “Aarón no la va a besar hasta estar seguro de que realmente le gusta”, “Ya comenzó mi novela”, “Aarón la mira diferente” fueron más opiniones.

También mencionaron que probablemente se trate de una estrategia de Elaine para jugar a la pareja, ya sea con Mercury o con Aldo De Nigris.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado un romance.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Kim Kardashian se hace en México polémico y costoso tratamiento que no permiten en Estados Unidos. ¿Cuál es? Foto: EFE

Kim Kardashian viaja a México para someterse a polémico y costoso tratamiento no aprobado en EU. ¿Cuál es?

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO. Foto: Tomada de X @MeySanFun

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry presume traje de baño negro a los 58 años y deslumbra con su belleza