Dalilah Polanco hizo su movimiento y no sólo le arrebató la salvación a Ninel Conde, también uso ese beneficio a su favor y se sacó de la placa de nominados de esta semana, dejando a Priscila Valverde dependiendo de los votos de la gente, que ha estado siguiendo La Casa de los Famosos 2025 a lo largo de dos semanas.

Durante todo el día el tema de la salvación fue recurrente entre los 14 habitantes de la casa, quienes estuvieron barajando los posibles resultados, tanto si ganaba Dalilah o lo hacía Ninel, pero en el caso de que fuera la primera, especulaban si salvaría a algún otro de los nominados o se salvaría a ella misma.

En punto de las 22 horas la hora de la gala llegó, entonces Odalys Ramírez y Diego de Erice, anfitriones de este segmento, donde están acompañados por Cynthia Urías, Jessie Cervantes, Sofía Rivera Torres y Olivia Collins, como panelista invitada; se conectaron con los habitantes de la casa y después de una pequeña charla con ellos, Ninel y Dalilah fueron enviadas al área de los retos, para llevar a cabo la prueba de la noche.

Al entrar La Jefa les explicó que tenían una mesa circular frente a ellas, la cual tenía una diana de colores pintada en su base, además de que cada una tenía cinco costales que tenían que lanzar a la mesa, amarillos para Dalilah y verdes para Ninel, quien acertara más veces a los círculos del centro, o dejara más costales en la mesa, sería la ganadora.

De cinco tiros Dalilah logró colocar cuatro y Ninel sólo uno, ya que los demás terminaron en el suelo, por lo tanto, Polanco se quedaba en con la salvación. De inmediato el foro de la gala se enlazó con la casa y le pidieron a la actriz que pensara un momento a quién quería salvar de los nominados, y después de un abrazo con Conde salieron ambas del lugar.

Ya sentada en la sala con los otros 13 habitantes de la casa, llegó el momento en que Dalilah diera a conocer su decisión. Ella explicó que habló con una persona de la casa, que le dijo que si fuera ella se salvaba, además de que constantemente le han dicho que este juego es personal, así que ella misma se aplicó la salvación y salió de la placa de los nominados.

Muestran su estrategia

Previo a que la competencia se llevara a cabo, Diego de Erice y Odalys Ramírez mostraron un resumen de lo que pasó después de que Dalilah Polanco se ganara el derecho de enfrentar a Ninel Conde en un reto, para quedarse con la posibilidad de salvarse de la nominación.

En un video se vio a las chicas del Cuarto Día, Ninel Conde, Mariana Botas y Elaine Haro, hablando de lo que podía pasar si Dalilah ganara y decidiera salvarse a sí misma, a lo que el Bombón Asesino explicó que si ella se quedaba con la salvación se lo otorgaría a Priscila.

Después ya en el cuarto se les unieron Shiky y Facundo y hablaron con la retadora para saber qué iba hacer, pero Ninel le dio su punto de vista asegurando que era más fácil que la gente la salvara, como tratando de convencerla de que le diera la salvación a Priscila, pero Polanco les dijo que en ese momento no tomaría una decisión.

También mostraron cómo Alexis se ha convertido en el enemigo de las mujeres en el Cuarto Día, porque Elaine y Mariana estuvieron de acuerdo en que los comentarios de Ayala hacia ellas han sido fuera de lugar, también Dalilah compartió que el actor le exigió que tomara una decisión sobre cómo iba a nominar, porque ya no estaba en el Cuarto Noche y ellos ya habían hecho una estrategia, algo que descolocó a Polanco porque pensó que se llevaban bien, pero sigue pensando que es parte del juego esa actitud.

Mientras tanto en el Cuarto Noche, Alexis, Adrián di Monte, Aarón Mercury y Mar Contreras, le pedían a Aldo de Nigris que fuera definiendo con quién está su lealtad, porque si no lo hacía además de afectarlos en sus planes, los votos de nominación podrían ser para él; esto sucedía mientras Guana y Abelito estaban con los demás integrantes de la casa en la cocina.

“Yo creo que Guana y Aldo deben hacer equipo, pienso que cuando yo estaba no hicimos estrategia”, comentó Olivia Collins desde el foro dela gala.

Al final de la jornada los habitantes de La Casa de los Famosos tuvieron su fiesta semanas, esta vez la temática fue Playas de Tulum, por lo que todos portaban atuendos frescos y la casa estaba ambientada como una palapa de playa, con una cena a base de pescado, aguachiles, arroz y camarones.

El momento de la cena fue para todos un momento de disfrute, porque no sólo comieron hasta estar satisfechos, también charlaron y rieron un rato, para después bailar un rato.

