Más Información

Desigualdad social, a la baja

Desigualdad social, a la baja

“La violencia de hoy es más que maldad”: Estela Ruiz Milán

“La violencia de hoy es más que maldad”: Estela Ruiz Milán

FIDCDMX explica postura por cancelación de artistas israelíes

FIDCDMX explica postura por cancelación de artistas israelíes

Ana García Bergua gana el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025

Ana García Bergua gana el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025

De la Gran Ola de Hokusai hasta los ternurines: Japón llega al Franz Mayer

De la Gran Ola de Hokusai hasta los ternurines: Japón llega al Franz Mayer

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

se acerca a su segunda eliminación, pero antes de eso, este jueves 7 de agosto del 2025 se llevó a cabo el duelo por la salvación, beneficio que le pertenecía a.

Recordemos que el “Bombón asesino” se convirtió en el líder de la semana por decisión de su cuarto, pues, la prueba semanal fue un desafío entre cuartos, en el que al final, todos los integrantes del mismo debían designar a la persona que subiría a la suite.

Además, por orden de la jefa, Ninel tuvo que seleccionar como su acompañante a alguien de Noche, por lo que Dalilah comparte la habitación, aunque el miércoles fue cambiada a Día en lugar de Aldo de Nigris.

Lee también

La competencia por saber quién sería el retador de Conde en el duelo de salvación consistió en que por rondas los habitantes lanzaron vasos como si fueran auténticos bartenders, como resultado, Alexis, Adrián Di Monte, Dalilah Polanco y Elaine Haro se convirtieron en los finalistas.

Ellos se batieron en duelo durante la gala de este jueves para determinar quién jugaría contra la líder de la semana por la salvación de La Casa de Los Famosos, con lo que algunos incluso podían quitarse a ellos mismos de la tabla.

Lo anterior causó gran revuelo entre los seguidores del reality show por el hecho de que Adrián tiene la posibilidad de permanecer siete días más como competidor, cosa que miles reprueban por su historial de violencia en contra de sus exparejas.

Lee también

¿Quién enfrentará a Ninel Conde por la salvación?

Dalilah Polanco fue el habitante que consiguió ganar el derecho a retar a Ninel Conde por la salvación hoy, viernes 8 de agosto tras el duelo, en el que superó a los otros tres habitantes que querían quedarse con este poder.

En la gala de mañana, se verá las caras con el “Bombón asesino” para determinar cuál de ellos borrara la nominación de uno de sus compañeros, por parte de la líder, se especula por conversaciones en los días recientes que elegiría a Priscila, mientras que Dalilah Polanco seguramente se elegirá a ella misma.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿El fantasma de Diana? El misterio que llevó a Isabel II a realizar una ceremonia de exorcismo. Foto: AFP

¿El fantasma de Diana? El misterio que llevó a Isabel II a realizar una ceremonia de exorcismo

Amiga de Kylie Jenner delinea su silueta curvy con catsuit negro e impone tendencia. Foto: Instagram

Amiga de Kylie Jenner delinea su silueta curvy con catsuit negro e impone tendencia

Lindsay Lohan. Foto: EFE

Lindsay Lohan irradia belleza con vestido transparente en premiere de Australia