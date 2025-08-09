Leticia Perdigón confía en que la salud de Yolanda Andrade mejore y para ello le pide que tenga pensamientos positivos y que se enfoque en que se pueda curar, pues es Dios el que tiene la última palabra.

La actriz de cine y televisión acaba de cumplir 69 años y aunque admite que no es mucho de llamar por teléfono a la gente para saber cómo está o para desearle cosas buenas, aprovechó el micrófono de "Qué buen chisme" para mandarle un mensaje a la conductora.

Andrade reapareció ante los medios después de una larga ausencia, y con entereza compartió que los dos diagnósticos que tiene se revelan que lo que padece no tiene cura, comentó que es degenerativo y que dejará de caminar y de hablar.

Algo con lo que Perdigón no estuvo de acuerdo:

"No la va a dejar y va a caminar porque ella no puede decretar algo que no sabe , los tiempos de Dios son perfectos; Yolanda hay que ser positivos Yolanda, porque si todos estamos orando por ti tú tienes que ser muy positiva", expresó.

Yolanda Andrade se sincera sobre su salud y agradece las muestras de cariño de sus fans.

Para Leticia Perdigón, Yolanda Andrade merece otra oportunidad

Leticia Perdigón recuerda con cariño cuando en el programa "Montse & Joe" le rindieron un homenaje a su carrera como actriz, y reconoce que Yolanda Andrade es una mujer muy trabajadora que merece vivir.

"Ella es una guerrera , la admiro muchísimo porque siempre ha sido una mujer muy trabajadora , muy luchona ... donde quiera que estés Yolanda yo pido por ti siempre y deseo de todo corazón que salgas adelante ", dijo.

Perdigón ruega para que esté bien, reza todos los días, es devota de poner veladoras, así que confía en que Andrade se va a recuperar porque la última palabra la tiene Dios.

Recuerda que la vio en la XEW y en una misa para la fallecida actriz Helena Rojo, y entonces se veía en buenas condiciones.

"Todos merecemos tener oportunidades y Dios se la va a dar para seguir adelante", expresó.

Leticia aplaudió la labor que ha hecho Yolanda durante tantos años, su trabajo como entrevistadora y resaltó que tanto ella como Montserrat Oliver son persona buenas.

"Le pido a dios que nos haga ese milagro, ha luchado mucho, ha sido una guerrera y merece todo", insistió la actriz, quien enfatizó lo importante que es no perder la fe.

"No hay que perder la fe, cuando se pierde la fe se pierde todo y Dios es el supremo, es el grande y es el instrumento para las manos de los doctores, para buscar y encontrar, hay que creer en Dios".

