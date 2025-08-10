Licencia de conducir: obtén un 50% de descuento en CDMX; estos son los requisitos

La Ciudad de México ofrece un beneficio significativo para adultos mayores, un descuento del 50 % en la obtención de la licencia de conducir permanente tipo A.

El trámite es gratuito y requiere reunir documentos básicos, presentarse en ventanilla y acreditar la condición correspondiente para recibir el subsidio directamente.

La Secretaría de Administración y Finanzas cuenta con 16 módulos para tramitar la licencia permanente; la mayoría operan de lunes a domingo. Foto: Rafael García | El Universal

Requisitos indispensables para acceder al descuento

Para calificar al descuento del 50 % en la licencia de conducir en CDMX, los solicitantes deben cumplir con lo siguiente:

Ser mayor de edad.

Contar con licencia tipo A vigente o recientemente vencida (si es la primera vez, aprobar el examen teórico).

Presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y CURP impresa y actualizada.

Para acceder al descuento:

Adultos mayores deben presentar tarjeta INAPAM vigente.

El coste estándar de la licencia permanente tipo A es de 1 500 pesos, pero gracias al descuento queda en 750 pesos. El beneficio se aplica en ventanilla al presentar toda la documentación.

Pasos para tramitar la licencia con descuento

Reunir los documentos: identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP, licencia anterior o aprobación del examen (si aplica), más tarjeta INAPAM.

Iniciar el trámite: el proceso puede comenzar en línea desde el portal de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), pero el descuento solo se obtiene al acudir presencialmente .

. Dirigirse a un módulo o ventanilla de SEMOVI para presentar documentos y solicitar el descuento. (Se requiere una cita previa para ser atendido).

Efectuar el pago, ya con el descuento aplicado (licencia permanente tipo A por 750 pesos).

Finalizar el trámite: recibirás tu licencia con vigencia permanente o el plazo correspondiente.

Licencia de conducir permanente. Foto: Freepik

En la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) ha implementado una política para apoyar a grupos vulnerables mediante descuentos del 50 % en la licencia de conducir permanente tipo A.

Esta modalidad de licencia, reactivada desde 2024 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, permite evitar renovaciones periódicas y simplificar trámites administrativos.

