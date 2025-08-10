Licencia de conducir: obtén un 50% de descuento en CDMX; estos son los requisitos

Más Información
La Ciudad de México ofrece un beneficio significativo para adultos mayores, un descuento del 50 % en la obtención de la licencia de conducir permanente tipo A.
El trámite es gratuito y requiere reunir documentos básicos, presentarse en ventanilla y acreditar la condición correspondiente para recibir el subsidio directamente.
Requisitos indispensables para acceder al descuento
Para calificar al descuento del 50 % en la licencia de conducir en CDMX, los solicitantes deben cumplir con lo siguiente:
- Ser mayor de edad.
- Contar con licencia tipo A vigente o recientemente vencida (si es la primera vez, aprobar el examen teórico).
- Presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y CURP impresa y actualizada.
- Para acceder al descuento:
- Adultos mayores deben presentar tarjeta INAPAM vigente.
El coste estándar de la licencia permanente tipo A es de 1 500 pesos, pero gracias al descuento queda en 750 pesos. El beneficio se aplica en ventanilla al presentar toda la documentación.
Pasos para tramitar la licencia con descuento
- Reunir los documentos: identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP, licencia anterior o aprobación del examen (si aplica), más tarjeta INAPAM.
- Iniciar el trámite: el proceso puede comenzar en línea desde el portal de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), pero el descuento solo se obtiene al acudir presencialmente.
- Dirigirse a un módulo o ventanilla de SEMOVI para presentar documentos y solicitar el descuento. (Se requiere una cita previa para ser atendido).
- Efectuar el pago, ya con el descuento aplicado (licencia permanente tipo A por 750 pesos).
- Finalizar el trámite: recibirás tu licencia con vigencia permanente o el plazo correspondiente.
En la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) ha implementado una política para apoyar a grupos vulnerables mediante descuentos del 50 % en la licencia de conducir permanente tipo A.
Esta modalidad de licencia, reactivada desde 2024 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, permite evitar renovaciones periódicas y simplificar trámites administrativos.
