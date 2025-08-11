La usuaria Crispis96 subió a Tik Tok un vídeo de casi tres minutos donde mencionó las cosas a las cuales “sigue sin acostumbrarse” pese a llevar cuatro años en el país.

En el inicio del vídeo menciona que no es una crítica, “me he adaptado súper bien al país, a su gente, a la cultura, a todo, pero hay algunas cositas que por mi forma de ser o de cómo me he criado o como sea, me cuestan”, agregó.

"Me entra una depresión estacional heavy", comentó

La primera que mencionó es “la temporada de lluvias”, a comparación de vivir en Madrid, aquí son muy diferentes las actividades que realiza “llega la temporada de lluvias y a mí me llega una depresión estacional heavy”, agregó.

Comentó que suele ser meses complicados para ella: “estoy en el primer mes de lluvia, con depresión estacional, no quiero salir de mi sofá, ninguna tarde, mientras grabo están los truenos, aquí no llueve de que digas ‘bueno chispitas por aquí, tal, tal’, puedes ir a caminar, no, no, no, es lluvia matadora, inundadora” señaló.

Terminó el vídeo diciendo: “yo sólo quiero sentarme en el sofá, ver Gilmore Girls, poner Taylor Swift de fondo y ver la lluvia y deprimirme, es algo que de verdad me cuesta, yo necesito consejos cómo le hacéis para querer seguir saliendo de vuestra casa con estas lluvias”

Extranjera se queja de la temporada de lluvias en México; "me entra una depresión estacional heavy"

Usuarios reaccionan a su vídeo

El vídeo con más de 600 mil vistas ha generado opiniones divididas, el tema es cercano con todo lo relacionado a la gentrificación, las actitudes negativas de los extranjeros, y suele ser algo de lo que se habla día a día.

Por lo anterior el vídeo se llenó desde comentarios como “¿Y cuándo te vas?”, “A tus antepasados también les gustó mexico” o “investiguen si esa señora paga impuestos como debe ser”, hasta algunos mucho más amables como “Te entiendo hermana, yo soy mexicana y ODIO la época de lluvias, yo tampoco quisiera salir”, “La depresión estacional ES REAL, a mí me pasa también jajajaj” y “Nooo disfruta la lluvia cómprate unas botas de lluvia un impermeable y sal a caminar abraza la lluvia tiene su encanto”, son algunos de los comentarios de la publicación.

