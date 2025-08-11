La Casa de los Famosos 3: segunda noche de eliminación desata ola de memes; usuarios reaccionan a salida de Adrián Di Monte

Entre nervios, tensión, conflictos e indirectas muy directas, la segunda noche de eliminación de La Casa de los Famosos 2025 se llevó a cabo el pasado 10 de agosto.

Luego de que Dalílah Polanco se otorgara la salvación a ella misma, los cuatro integrantes que quedaron en la placa y en riesgo de eliminación fueron Priscila Valverde, Alexis Ayala, Mar Contreras y Adrián Di Monte.

Llegando a esta segunda semana, la tensión entre los habitantes ha ido aumentando y ya hay una división obvia entre los dos bandos, la cual fue más notable durante la eliminación, donde los 3 habitantes del Cuarto Noche estaban tirando por la expulsión de Priscila.

Sin embargo, esta segunda gala de eliminación dejó como víctima a Adrián Di Monte, quien se vio obligado a dejar inmediatamente las instalaciones de la casa más famosa de México.

Los mejores memes de la segunda noche de eliminación en La Casa de los Famosos 2025

Como ya es tradición, la segunda noche de eliminación desató una ola de memes. Miles de usuarios han publicado sus mejores y más puras reacciones a lo sucedido durante la segunda expulsión de La Casa de los Famosos México.

alexis ayala regresó súper prepotente, ojalá la próxima semana se largue ese viejo aburrido #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMX3 pic.twitter.com/9crAscCVAe — bombón asesino (@userblck03) August 11, 2025

Muchos usuarios celebraron la salida de Adrián Di Monte de la casa y aplaudieron al público por votar para no salvarlo a él de nuevo.

Pudimos contra los leales defensores de Adrián (gays calientes y doñitas persinadas), que lo sigan victimizando afuera de la casa en donde no tiene relevancia #LaCasaDeLosFamososMexico#LCDLFMX3 #LCDLFMX

pic.twitter.com/ZITZC3abMt — ★| (@artjaehyi) August 11, 2025

Algunos usuarios expresaron su opinión sobre la alianza entre las integrantes del Cuarto Día.

Memes La Casa de los Famosos. Foto: X

Como contraparte, otros internautas celebraron el regreso de Priscila Valverde a la casa, luego de entrar a la rueda de eliminación.

Me nutre ver la cara de Alexis ,Mar y Aarón haha 🤣 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDLFMX3 pic.twitter.com/GAtb4AsoS7 — Adi ⭐️ (@torresdmls) August 11, 2025

Los memes también destacaron el inesperado "crimen" que cometieron Abelito y Aldo De Nigris, al esconder la comida al resto de los integrantes.

Memes La Casa de los Famosos. Foto: X

