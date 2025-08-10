La Casa de Los Famosos México acaba de vivir su segunda gala de eliminación, después de que Olivia Collins fuera la primera en abandonar el set de grabación y siete días que dejaron muchas cosas de qué hablar.

Sin duda alguna, lo que ha sido más comentado entre los usuarios de redes sociales fue la relación de Ninel Conde con el resto de sus compañeros, ya que muchos aseguran que solamente está manipulando a las otras mujeres dentro del reality para llegar a la gran final.

Para muestra basta con ver el audio que se escuchó en el patio dirigido a Mariana Botas en el que sus fans le aconsejan dejar de juntarse con el “Bombón asesino”,luego de lo cual rompió en llanto junto a sus compañeros.

Lee también Lo que Facundo le hizo Aldo de Nigris en "La casa de los famosos" enciende los ánimos de Poncho: "¡se pasaron con su bromita!"

Además, está el caso de Facundo que tuvo un encontronazo con Aldo De Nigris durante la fiesta semanal, en la que incluso lo amenazó con nominarlo por irse a dormir temprano; sin embargo, este podría caer de la gracia de los habitantes luego de esconder la carne restante junto a Abelito.

Con todo eso llegamos al fin de la segunda semana en La Casa de Los Famosos que este domingo 10 de agosto tuvo a su segundo eliminado que salió de la placa en la que se encontraban Priscila Valverde, Alexis Ayala, Adrián DI Monte y Mar Contreras.

¿Quién fue el segundo eliminado de La Casa de Los Famosos?

Adrián Di Monte fue el segundo expulsado de La Casa de Los Famosos, esto luego de que la semana pasada rompiera récord de posicionamientos en contra; sin embargo, esta decisión tomó por sorpresa a varios en redes sociales.

Lo anterior debido a que se esperaba que fuera Alexis Ayala quien abandonara el set por el problema que tuvo hace unos días en el que se le acusó de violencia verbal; sin embargo, él seguirá por una semana más compitiendo por el gran premio de cuatro millones de pesos.

Lee también Alexis Ayala cumple 60 años: de villano y galán de la televisión, a habitante de "La casa de los famosos"