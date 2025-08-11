¡Justo en la nostalgia! Demi Lovato sorprende al cantar junto a los Jonas Brothers; reviven canción de Camp Rock

Este domingo en su presentación de la banda The Jonas Brothers realizó un inesperado reencuentro en el MetLife Stadium, Nueva Jersey.

La cantante que los acompañó fue Demi Lovato, para cantar algunas de las canciones más icónicas de la película Camp Rock.

Esta colaboración sin duda fue una sorpresa para muchos fanáticos de ambos artistas y sobre todo de las películas de adolescentes de Disney Channel marcando a toda una generación.

Lee también Lluvias en CDMX: fuerte aguacero deja impresionante video desde la Torre Latinoamericana; así se vio

¡Justo en la nostalgia! Demi Lovato sorprende al cantar junto a los Jonas Brothers

El reencuentro de estos artistas fue un bombazo en el concierto y también en las redes sociales. Ya que interpretaron dos de los temas más relevantes que durante años quedaron grabados en la memoria de muchos.

This is Me y Wouldn't Change A Thing fueron dos de los hits conmemoraron la noche en su concierto de The Jonas Brothers.

La reacción del público fue emocionante, con gritos, mucha emoción y por supuesto una gran nostalgia por los personajes que marcaron su infancia.

demi lovato and joe jonas singing “this is me” wasn’t in my 2025 bingo cardpic.twitter.com/FA7tePOxNF — daniel is FAST (@ohoneygotovegas) August 11, 2025

Lee también Hello Kitty llega a McDonald's México; descubre todos los detalles de esta divertida colaboración

A partir de esto, muchos comenzaron a especular que luego de esta sorprendente aparición del ex elenco de Camp Rock, lo más probable es que estemos frente a una tercera filmación de esta película.

También te interesará:

Fútbol, inspiración y empoderamiento: así fue “El Sueño Bimbo” en el corazón del Barça

Kimberly "La más preciosa" sorprende a fans; posa junto con Sam Smith tras Downey Pride 2025

Lluvias en CDMX y Edomex; los mejores memes que dejó el llanto de Tláloc

xmg/aov