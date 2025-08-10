Más Información

Hello Kitty llega a McDonald's México; descubre todos los detalles de esta divertida colaboración

Hello Kitty llega a McDonald's México; descubre todos los detalles de esta divertida colaboración

Licencia de conducir: obtén un 50% de descuento en CDMX; estos son los requisitos

Licencia de conducir: obtén un 50% de descuento en CDMX; estos son los requisitos

¿Cuáles son las mejores películas de terror de la historia?; esto dice la IA

¿Cuáles son las mejores películas de terror de la historia?; esto dice la IA

Muere Juan Carlos Ramírez, actor de La Rosa de Guadalupe; esta fue su última publicación en Instagram

Muere Juan Carlos Ramírez, actor de La Rosa de Guadalupe; esta fue su última publicación en Instagram

¿Por qué les dicen “michis” a los gatos?; descubre el origen de este cariñoso apodo

¿Por qué les dicen “michis” a los gatos?; descubre el origen de este cariñoso apodo

La cadena de comida rápida, McDonald’s, encendió las redes con un guiño rosa, confirmando que llegará a las sucursales del país. El anuncio se dio a conocer mediante redes sociales, lo que desató expectativa entre coleccionistas y familias.

Además, un reciente video publicado en añadió un ingrediente extra a esta maravillosa noticia, dónde se reveló que además de traer increíbles juguetes a la cajita feliz de McDonald's, habrá un sucursal completamente tematizada de esta tierna gatita y sus amigos.

“¿Necesitas más señales para convencerte de que tienes que ir por tu #CajitaFeliz a McDonald’s?”, escribió la franquicia en la descripción del video, adelantando que esta colaboración con Sanrio será imperdible.

Lee también:

La gatita más tierna de todos los tiempos, Hello Kitty, llegará a McDonald´s México. Foto: Arcos Dorados Digital
La gatita más tierna de todos los tiempos, Hello Kitty, llegará a McDonald´s México. Foto: Arcos Dorados Digital

Fan Fest de Hello Kitty con McDonald's

De acuerdo con el sitio web local de la marca, Arcos Dorados, la llegada tendrá un componente presencial: un festival con divertidas dinámicas, postres, premios y hasta una rifa, cuya recaudación será destinada a la Fundación Infantil Ronald McDonald.

Este Fan Fest se llevará a cabo el próximo martes 12 de agosto, a partir de las 10:00 horas en las Salas Polanco en Ciudad de México y Nichupté en Cancún. Además, el Hello Kitty Café estará presente, por lo que podrás disfrutar de sus deliciosos postres.

Esta reunión exclusiva para fanáticos promete brindar una grandiosa experiencia a los asistentes, con competencias de outfits, grandes premios y actividades entretenidas. Además, durante la rifa, 6 ganadores podrán llevarse la colección completa de juguetes de Hello Kitty a casa.

Lee también:

@mcdonaldsmx

La señal que todo Kitty Lover tiene que seguir ❤️ ¿Están listos para vivir la experiencia? 🥰

♬ sonido original - McDonaldsMx - McDonaldsMx

¿Qué traerá la Cajita Feliz de Hello Kitty en México?

De acuerdo con reportes oficiales, la promoción llegará con peluches coleccionables de Hello Kitty en la Cajita Feliz y aunque McDonald’s todavía no ha publicado la lista completa ni todos los detalles, los fanáticos ya están pendientes para no quedarse fuera.

La promoción estará disponible con la compra del menú infantil en restaurantes participantes, con un costo de entre 119 y 129 pesos aproximadamente, aunque la cadena precisará el costo oficial cuando publique la promoción completa.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses