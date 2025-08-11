Fútbol, inspiración y empoderamiento: así fue “El Sueño Bimbo” en el corazón del Barça

Cincuenta niñas de entre 10 y 13 años, provenientes de 23 países, vivieron en mayo una experiencia transformadora gracias a la segunda edición de “El Sueño Bimbo”, una iniciativa de Grupo Bimbo en alianza con el FC Barcelona y su equipo femenino.

La experiencia tuvo lugar en las instalaciones oficiales del club en Barcelona, donde las jóvenes promesas del fútbol femenino participaron en entrenamientos dirigidos por coaches profesionales, convivieron con jugadoras destacadas como Aitana Bonmatí, Mapi León y Jana Fernández, y recibieron formación académica en valores y liderazgo con el respaldo de Barça Academy.

Fotos: Cortesía Grupo Bimbo

Más que fútbol: una experiencia cultural y formativa para empoderar a niñas futbolistas

Además del entrenamiento, las niñas participaron en actividades culturales como un rally interactivo por el Barrio Gótico, elaboraron pan en Santa Perpètua de Mogoda junto a la marca BIMBO®, y culminaron la experiencia con un partido amistoso contra equipos de la Barça Academy.

El objetivo: inspirarlas a seguir soñando en grande y brindarles herramientas para su desarrollo integral dentro y fuera de la cancha.

Fotos: Cortesía Grupo Bimbo

“Siento una responsabilidad positiva. Es gratificante inspirar a niñas que antes no tenían referentes en el fútbol femenino”, compartió Aitana Bonmatí, embajadora global de BIMBO® y figura clave del Barça Femenino.

Jessica Sharon, participante mexicana de Querétaro, expresó: “Jamás voy a olvidar esta experiencia; está muy marcada en mi corazón”.

Fotos: Cortesía Grupo Bimbo

“El Sueño Bimbo” también contó con una producción conjunta con Disney/ESPN, y comenzó su difusión global en julio, a través de redes sociales y medios, con el fin de amplificar el mensaje de superación, equidad y nutrición para las nuevas generaciones.

Fotos: Cortesía Grupo Bimbo

Desde 2022, BIMBO® es socio global del FC Barcelona y Main Partner del Barça Femenino, con el compromiso de fomentar el talento femenino, el deporte como herramienta de transformación y la nutrición como pilar del bienestar.

Un mensaje lo resume todo: “Alimenta lo que te hace grande”.