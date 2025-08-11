Una de las afectaciones que más hemos visto en las últimas semanas debido a las lluvias en la Ciudad de México es autos varados, debido a inundaciones e incremento del nivel del agua en bajo puentes o vialidades primarias.

Ante esta situación, el Gobierno de la CDMX tiene contratado un seguro al que se pueda acceder en algunos casos, cuya gestión está a cargo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), cuando son afectaciones en vías primarias, detalló la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Además, las alcaldías tienen este seguro cuando se trata de afectaciones en calles secundarias.

Cómo funciona la cobertura del seguro por inundaciones de la CDMX y quién paga el deducible

En conferencia de prensa, la mandataria explicó que cuando un vehículo cuenta con su seguro ante este tipo de daño ellos deben atenderlos, pero el Gobierno cubre el deducible a las personas afectadas. No obstante, cuando su seguro no cubre todo, es cuando entra el seguro de la CDMX para apoyar ante la afectación en su vehículos.

“Hay veces que el seguro es muy pequeño y no cubre todo, y ahí es donde nosotros actuamos y apoyamos a las personas que por alguna razón de inundaciones (...). Entra el seguro que tienen las personas, y lo que no cubran sus seguros la ciudad, lo cubre a través del seguro de la ciudad”, dijo.

