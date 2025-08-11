La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto en siete alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones en alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, en donde se prevén lluvias de 30 a 49 milímetros y caída de granizo entre las 14:00 de la tarde y las 22:00 de la noche de este lunes.

Además, se activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En esas demarcaciones se prevén lluvias de 15 a 29 milímetros y caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo.

Ante esto, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje; guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; y alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

Además, se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

