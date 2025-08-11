La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, aseguró que la gentrificación también impacta a las periferias de la Ciudad de México.

Al participar en los Diálogos contra la Gentrificación, organizados por las y los diputados locales de Morena, la edil precisó que muchas personas que son desplazadas del Centro de la Ciudad buscan vivienda asequible en zonas como Iztapalapa.

“Iztapalapa es precisamente una de las demarcaciones que durante muchos años se han venido convirtiendo en un polo de recepción de quienes buscan vivienda asequible. No obstante, esta posibilidad forzada no ha sido acompañada de políticas públicas que permitan asegurar vivienda a bajo costo, servicios, accesibilidad, movilidad y seguridad”, comentó.

Sostuvo que si bien se debe abatir la gentrificación, es de igual relevancia el diseño de acciones para las regiones de recepción de este tipo de movilidad interna.

“Quiero llamar la atención aquí a nuestros diputados para que pensemos en la redensificación urbana de la infraestructura, así como en la regularización de la tenencia de la tierra para dar seguridad a las personas en su vivienda. Hay asentamientos en Iztapalapa de más de 40 años que ya merecen certeza jurídica, ya merecen ser pensados en una lógica distinta desde nuestro Congreso”, indicó.

El vocero de la bancada de Morena, Paulo García, sostuvo que la construcción de una ley de rentas justas exige que las personas diputadas hagan un trabajo de campo y escuchen a las y los habitantes de toda la Ciudad de México, con las particularidades y complejidades de cada colonia y barrio.

Al hacer uso de la palabra, las vecinas y vecinos advirtieron que muchos de ellos son fuerza de trabajo que impulsan el desarrollo de la alcaldía y de la Ciudad; afirmaron que el alza de rentas les está obligando a abandonar la demarcación, de la cual son nativas y nativos.

“Rentamos departamentos pequeños y cuartos, lo que nos lleva a compartir baños y otros servicios. Pedimos que el presupuesto de vivienda sea mayor para que todos quienes hemos solicitado ese derecho accedamos a este derecho. Los créditos para la construcción de vivienda son insuficientes para la gran demanda que hay entre las personas de Iztapalapa. La gentrificación es una realidad acá”, apuntó Dulce, una de las participantes.

