La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (Sectur CDMX) lanzó la licitación para el desarrollo e implementación del Sistema de Orientación Espacial Peatonal (Wayfinding) en polígonos estratégicos vinculados a la .

A través de una suficiencia presupuestal mínima de 7 millones 809 mil 305 pesos y máxima de 31 millones 237 mil 223 pesos.

Según la Licitación Pública Nacional No. SECTURCDMX-LPN-24-2025, las empresas participantes deberá desarrollar el análisis de movilidad y dónde se implementaría el Wayfinding, a partir de estaciones del Sistema de Movilidad Integrada, sitios turísticos y servicios de hospedaje.

Este análisis deberá hacerse dentro del Centro de Coyoacán, Estadio Azteca, Centro Histórico, las cuatro secciones de Chapultepec, Roma-Condesa, Zona Rosa-Reforma, Calzada de Tlalpan, Basílica de Guadalupe, Polanco, Xochimilco Centro, Terminales de Autobuses Foráneas y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con el documento, la empresa deberá llevar a cabo un "diagnóstico y estrategias para mejorar la en la Ciudad de México", así como un diagnóstico del Wayfinding.

Además deberá diseñar y desarrollar aplicativos específicos físicos, audiovisuales, digitales, tecnológicos, interactivos u otros que resulten del diagnóstico anterior.

También tendrá que implementar por paquetes la señalética por alcaldía e implementación de mejoras y urbanismo técnico.

Para ello, la empresa postulante deberá diseñar y presentar mapas de barrio, folletos con mapas e , señalamientos de entrada y salidas de estación, diseñar mobiliario, entre otras.

La venta de las bases concluirá este miércoles y la emisión del fallo se llevará a cabo el próximo 20 de agosto a las 12:00 horas.

¿Qué es el Wayfinding?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, , explicó en mayo pasado que estos sistemas identificarán puntualmente los polígonos turísticos rumbo al Mundial.

Señaló que habrá mapas de barrio, mapas interactivos, señalamientos de destino peatonal y aplicaciones.

Explicó que, con esto, se recomendará cuáles son los mejores tipos de transporte y más convenientes donde los turistas puedan viajar. Además de realizar una evaluación detallada de viaje entre orígenes y destinos turísticos.

Abarcará toda la red de transporte de la Ciudad de México, desde Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y, si es necesario, cuánto deberán caminar para su destino.

