Más Información

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

EU autoriza que “El Chapo” se reúna con su nuevo abogado; participará en llamadas telefónicas y encuentros con el narcotraficante

EU autoriza que “El Chapo” se reúna con su nuevo abogado; participará en llamadas telefónicas y encuentros con el narcotraficante

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX; tasa de homicidios es 60% menor a la de Washington, asegura

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX; tasa de homicidios es 60% menor a la de Washington, asegura

La tarde de este lunes, una mujer perdió la vida luego de en su motocicleta en calles de la alcaldía .

El incidente ocurrió alrededor de las 16:35 horas en la intersección del Eje 5 y la calle 24 de Marzo.

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta, de color gris y con placas aún no precisadas, derrapó mientras descendía por la vialidad.

Lee también

Mujer muere tras sufrir accidente de motocicleta en Iztapalapa (11/08/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Mujer muere tras sufrir accidente de motocicleta en Iztapalapa (11/08/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

En el lugar quedó tendida una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien, según testigos, viajaba sola al momento del percance.

Paramédicos arribaron al sitio, quienes tras la valoración, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales y presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

Autoridades acordonaron el área para permitir las labores periciales y determinar las causas exactas del derrape. El cuerpo será trasladado al anfiteatro correspondiente para la necropsia de ley.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses