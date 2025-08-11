Más Información
La tarde de este lunes, una mujer perdió la vida luego de sufrir un accidente en su motocicleta en calles de la alcaldía Iztapalapa.
El incidente ocurrió alrededor de las 16:35 horas en la intersección del Eje 5 y la calle 24 de Marzo.
De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta, de color gris y con placas aún no precisadas, derrapó mientras descendía por la vialidad.
En el lugar quedó tendida una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien, según testigos, viajaba sola al momento del percance.
Paramédicos arribaron al sitio, quienes tras la valoración, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales y presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.
Autoridades acordonaron el área para permitir las labores periciales y determinar las causas exactas del derrape. El cuerpo será trasladado al anfiteatro correspondiente para la necropsia de ley.
