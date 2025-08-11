Más Información

El secretario de Gobierno, , afirmó que las autoridades intervienen cuando reciben reportes de que haya alguien que se acerque a en las tres zonas de tolerancia para el consumo que se crearon en la CDMX.

Afirmó que sobre todo han tenido esta situación frente al Senado y en la Glorieta Violeta, por lo que se mantiene la vigilancia.

En conferencia de prensa, el secretario aseguró que se mantiene la vigilancia por parte de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Estamos cuidando los puntos, tanto la secretaria de Gobierno como la de SSC, y cuando tenemos reportes de que puede darse que se acerque alguien que quiera vender se interviene en los puntos, sobre todo lo hemos tenido frente al Senado y en la Glorieta Violeta y seguiremos cuidando permanentemente”, dijo.

Este lunes, dio a conocer en sus páginas que en dos de los tres puntos asignados hace una semana para el consumo tolerado de esta sustancia, continúa la comercialización, ya sea en porros o por gramos, a pesar de que está prohibido.

