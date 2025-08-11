A pesar de que en los espacios libres de marihuana habilitados por el Gobierno capitalino está prohibida su venta, en dos de los tres puntos asignados hace una semana la comercialización de la hierba —ya sea en porros o por gramos— continúa.

Ayer, en la Plaza de la Concepción y la Plaza de Lectura José Zaramago, a plena luz del día, se ofrecía marihuana; en esta última no había elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En la Plaza de la Concepción, donde no hay letreros del Gobierno capitalino con el reglamento para el libre consumo —como en los otros dos puntos sí los hay—, las personas hacen señas para ofrecer la hierba apenas entrando a la zona.

“Ven. ¡Ven! Te hablo”, levantaba la voz un hombre sentado en una banca. “De a 50 está el porro, sativa o índica; o 3 por 100. Igual gramos, papito”, ofrecían.

También había “comestibles”, desde gomitas de marihuana, brownies o Pelón Pelón Rico. “Con mucho menos de la mitad ya quedas, mijo”. En este punto había alrededor de cinco elementos de la SSC.

El lunes pasado la Secretaría de Gobierno liberó —tras un acuerdo— los puntos de tolerancia de marihuana que permanecieron más de un año en la Plaza de la Información y frente al Museo de Memoria y Tolerancia (semanas antes había liberado el de la Estela de Luz); a cambio les otorgó otros tres, con la condición de que no se permitiera su venta.

En la Plaza de la Lectura la actividad de los vendedores es mucho más discreta que cuando la comercializaban en la Plaza de la Información, en las inmediaciones del Metro Hidalgo, y frente al Museo de Memoria y Tolerancia, debido a que hay un cartel que prohibe la “actividad comercial”, pero aún así la venta continúa.

EL UNIVERSAL publicó ayer que el subsecretario de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Juan José García Ochoa, indicó que, ante las molestias de vecinos por la reubicación del punto cannábico a la Plaza de la Concepción, la próxima semana se definirá su futuro, para lo cual hay dos opciones: la reubicación o la adaptación para que convivan consumidores, el colectivo instalado y residentes.