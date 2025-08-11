Más Información

FGE asegura que maestra secuestrada por criminales en Veracruz murió por tortura; ya van 4 personas procesadas

FGE asegura que maestra secuestrada por criminales en Veracruz murió por tortura; ya van 4 personas procesadas

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

FIFA abre registro para voluntariado para la Copa del Mundo del 2026; conoce los detalles para trabajar en el Mundial del próximo año

FIFA abre registro para voluntariado para la Copa del Mundo del 2026; conoce los detalles para trabajar en el Mundial del próximo año

En pleno concierto, Natanael Cano golpea a DJ y rompe su laptop; recibe críticas en redes

En pleno concierto, Natanael Cano golpea a DJ y rompe su laptop; recibe críticas en redes

Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA sobre México; hace referencia al Himno Mexicano: “Y una soldada en cada hijo te dio”

Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA sobre México; hace referencia al Himno Mexicano: “Y una soldada en cada hijo te dio”

Tamara Silva Sánchez, una de las miles de afectadas por la suspensión y demora de 104 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por las intensas lluvias de ayer, ha estado varada por 19 horas en las instalaciones de la Terminal 2 y dice que sigue sin saber cuándo saldrá su vuelo a Cancún.

"Aquí seguimos, sin que nadie nos dé ninguna atención ni ninguna explicación. No tomaron en cuenta a gente de la tercera edad, no dieron ninguna explicación, no tomaron en cuenta a nadie, ni a niños", dijo la mujer, quien señaló que podría perder dos noches de su hotel, que la agencia no le repondrá.

El AICM indicó que en X que alrededor de las 19:45 horas de ayer se suspendieron las operaciones aéreas debido a que las precipitaciones podían alcanzar los 77 milímetros por metro cuadrado, con lo que se 104 vuelos se vieron afectados y, con ellos, 14 mil 892 pasajeros.

Lee también

Con vuelos a la Habana, Cuba; Querétaro, Mazatlán, Nuevo Laredo, Cancún, Veracruz, Tijuana, Mérida, Guadalajara, Boston, Detroit, Nueva York y Atlanta cancelados, cerrados o demorados, miles de pasajeros hacen filas desde la puerta 8 de la Terminal 2 a la puerta 7, de ida y de regreso.

Ya sea dormidos, acostados o buscando algo de comer, los pasajeros señalan que nunca habían vivido una situación así.

"Es totalmente inaceptable. Ya estuve en muchos aeropuertos y nunca había pasado algo igual. Es completamente inaceptable. Tantas miles de personas teniendo que pasar hambre, sueño", dice Pedro, de nacionalidad brasileña, quien lleva 13 horas varado sin saber cuándo saldrá su vuelo a Veracruz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses