VIDEOS: Suspenden operaciones en AICM por fuertes lluvias; se inundan salas de esperas y pistas

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, suspendió sus operaciones las próximas tres horas

Tanto la Terminal 1 como la 2 fueron cerradas momentáneamente este domingo debido a una inundación provocada por la intensa lluvia que azotó la capital.

A través de videos y transmisiones en redes sociales se muestra a pasajeros y personal caminando entre charcos de agua dentro de la terminal, incluso en zonas de migración y carreolas de equipaje.

La cuenta oficial del AICM confirmó el cierre preventivo del edificio para garantizar la seguridad de los usuarios y permitir la evaluación inmediata de los daños.

"Por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue las próximas 3 horas a fin de que los trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionaron encharcamientos, permitan recuperar la capacidad operativa.", expresaron en un comunicado publicado en las redes sociales del AICM.

También exhortaron a las y los usuarios a consultar con sus aerolíneas, ya que varios horarios se vieron afectados por las fuertes lluvias.

AICM se inunda, así lo muestran videos en redes sociales

Usuarios compartieron clips donde se aprecia el agua acumulada en pasillos y áreas comunes de T2, algunos atrapados mientras esperan evacuación.

Se reportaron también filtraciones desde el techo y estancias con mesas donde el agua llegó hasta inundar zonas de comida y descanso.

No es la primera vez que las lluvias causan afectaciones en el AICM. En junio pasado, una fuerte precipitación provocó el colapso parcial de un plafón en T2, mientras que filtraciones en el techo afectaron pasillos completos.

La infraestructura aeroportuaria, con suelos húmedos y sistemas de drenaje insuficientes, sigue siendo vulnerable ante tormentas intensas.

Desde mayo, el AICM inició una remodelación por fases que se extenderá hasta 2026. Aunque está diseñada para mejorar operatividad y resiliencia, aún no concluye trabajos clave de refuerzo estructural que podrían mitigar este tipo de incidentes.

Intensas lluvias azotan la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) publicó que la lluvia continuará, esperando chubascos y precipitaciones durante la noche sobre las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Recomiendan consultar las alertas Púrpura, Roja, Naranja y Amarilla.

