La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este domingo la Ciudad de México tendrá un ambiente cálido y cielo de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, puntuales, acompañadas de posible caída de granizo y actividad eléctrica por la tarde.

Las precipitaciones, que podrían acumular entre 15 y 49 milímetros, se prevén a partir de las 15:00 horas, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones.

La temperatura actual es de 15 °C y se espera que alcance una máxima de 24 °C. Los vientos serán variables, de 10 a 25 km/h, con rachas que podrían llegar hasta 45 km/h.

Autoridades llaman a evitar cruzar calles con corrientes de agua, resguardar objetos que puedan volar y mantenerse informados a través de canales oficiales.

