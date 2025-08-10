Más Información

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Ejército se equipa contra explosivos y narcominas

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Enciende alertas caída de remesas para familias pobres

Xava Drago, vocalista de Coda, revela un pronóstico complicado tras su diagnóstico de cáncer

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este domingo la Ciudad de México tendrá un ambiente cálido y cielo de medio nublado a nublado, con probabilidad de , puntuales, acompañadas de posible caída de granizo y actividad eléctrica por la tarde.

Las precipitaciones, que podrían acumular entre 15 y 49 milímetros, se prevén a partir de las 15:00 horas, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones.

La temperatura actual es de 15 °C y se espera que alcance una máxima de 24 °C. Los vientos serán variables, de 10 a 25 km/h, con rachas que podrían llegar hasta 45 km/h.

Autoridades llaman a evitar cruzar calles con corrientes de agua, resguardar objetos que puedan volar y mantenerse informados a través de canales oficiales.

