La fuerte caída de lluvias y granizadas durante la tarde noche de este domingo 10 de agosto provocaron afectaciones en varias alcaldías de la ciudad, entre ellas Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza. Autoridades capitalinas habían alertado, a través de redes sociales, que las lluvias podrían alcanzar hasta 70 mililitros por metro cuadrado.

En el Centro Histórico, las lluvias recientes provocaron inundaciones que afectaron varios comercios y sucursales, donde el agua ingresó a los locales dañando mercancía y mobiliario; mientras que en calles aledañas se registró tráfico lento debido a los encharcamientos.

