Más Información

Concluye ciclo de disculpas en caso “Dato protegido”; la polémica que rodea a la diputada Karina Barreras

Concluye ciclo de disculpas en caso “Dato protegido”; la polémica que rodea a la diputada Karina Barreras

Presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas queda en prisión preventiva; proceso seguirá por cuatro meses

Presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas queda en prisión preventiva; proceso seguirá por cuatro meses

Denuncias, protestas y una caravana: los 60 días previos a la detención del activista Luis García Villagrán

Denuncias, protestas y una caravana: los 60 días previos a la detención del activista Luis García Villagrán

Pedro Haces niega ser “encargado del outsourcing en el país” como afirmó Claudio Ochoa; “no me presto a juegos políticos”, dice

Pedro Haces niega ser “encargado del outsourcing en el país” como afirmó Claudio Ochoa; “no me presto a juegos políticos”, dice

Comando asesina a ocho personas en bar de Guanajuato; perpetradores fueron grabados afuera del lugar

Comando asesina a ocho personas en bar de Guanajuato; perpetradores fueron grabados afuera del lugar

Se cumplen 11 meses de violencia en Sinaloa; operativos continuarán hasta que se logre una paz total: gobernador

Se cumplen 11 meses de violencia en Sinaloa; operativos continuarán hasta que se logre una paz total: gobernador

Lluvia en CDMX causa servicio provisional en Líneas 3 y 5 del Metro; checa qué estaciones están cerradas

Lluvia en CDMX causa servicio provisional en Líneas 3 y 5 del Metro; checa qué estaciones están cerradas

Jorge Aguilar, exalcalde de Frontera Comalapa, Chiapas, reaparece en foto; habían difundido su deceso

Jorge Aguilar, exalcalde de Frontera Comalapa, Chiapas, reaparece en foto; habían difundido su deceso

La fuerte caída de lluvias y granizadas durante la tarde noche de este domingo 10 de agosto provocaron afectaciones en varias alcaldías de la ciudad, entre ellas Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza. Autoridades capitalinas habían alertado, a través de redes sociales, que las lluvias podrían alcanzar hasta 70 mililitros por metro cuadrado.

En el Centro Histórico, las lluvias recientes provocaron inundaciones que afectaron varios comercios y sucursales, donde el agua ingresó a los locales dañando mercancía y mobiliario; mientras que en calles aledañas se registró tráfico lento debido a los encharcamientos.

Además, en : Desmantelamiento de narcolaboratorios, en récord. Trump da ultimátum a España; gobierno tiene hasta finales de agosto para rescindir contratos con Huawei. Xava Drago, vocalista de Coda, revela devastador diagnóstico de cáncer.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses