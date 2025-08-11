Más Información
Concluye ciclo de disculpas en caso “Dato protegido”; la polémica que rodea a la diputada Karina Barreras
Presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas queda en prisión preventiva; proceso seguirá por cuatro meses
Denuncias, protestas y una caravana: los 60 días previos a la detención del activista Luis García Villagrán
Pedro Haces niega ser “encargado del outsourcing en el país” como afirmó Claudio Ochoa; “no me presto a juegos políticos”, dice
Comando asesina a ocho personas en bar de Guanajuato; perpetradores fueron grabados afuera del lugar
Se cumplen 11 meses de violencia en Sinaloa; operativos continuarán hasta que se logre una paz total: gobernador
Lluvia en CDMX causa servicio provisional en Líneas 3 y 5 del Metro; checa qué estaciones están cerradas
La fuerte caída de lluvias y granizadas durante la tarde noche de este domingo 10 de agosto provocaron afectaciones en varias alcaldías de la ciudad, entre ellas Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza. Autoridades capitalinas habían alertado, a través de redes sociales, que las lluvias podrían alcanzar hasta 70 mililitros por metro cuadrado.
En el Centro Histórico, las lluvias recientes provocaron inundaciones que afectaron varios comercios y sucursales, donde el agua ingresó a los locales dañando mercancía y mobiliario; mientras que en calles aledañas se registró tráfico lento debido a los encharcamientos.
Además, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Desmantelamiento de narcolaboratorios, en récord. Trump da ultimátum a España; gobierno tiene hasta finales de agosto para rescindir contratos con Huawei. Xava Drago, vocalista de Coda, revela devastador diagnóstico de cáncer.