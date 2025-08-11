Justo a la mitad de la temporada de lluvias, en la Ciudad de México se esperan cuatro días de lluvias muy fuertes y 80% de probabilidad de tormentas con granizo, con un aumento para el final de la semana, entre miércoles y jueves, por lo que habrá que tomar precauciones.

José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua) advirtió que se esperan lluvias fuertes para los próximos dos días en la CDMX, de acuerdo, con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las cuales se prevé que aumenten para el próximo jueves y viernes, cuando se espera caída de lluvia de entre 50 y 70 milímetros, el mismo pronóstico que se tuvo para este domingo 10 de agosto, cuando se registró la lluvia más intensa de la temporada hasta ahora.

“En la actualización de este pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, nos indican que hoy y mañana se esperan lluvias de 20 a 50 milímetros, y para jueves y viernes se espera que se incremente la lluvia. Posiblemente andará entre 50 y 70 milímetros, que era lo que estaba pronosticado el día de ayer (domingo)”, dijo.

Lee también Activan doble alerta por fuertes lluvias; prevén granizo y hasta 49 mm de precipitación hoy, 11 de agosto

En su oportunidad, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) aseguró que las autoridades mantienen el protocolo para atender a la población como se hizo este domingo.

“Vamos a tener lluvias fuertes, muy fuertes. Esperamos que haya precipitaciones menores a la que hubo ayer, pero ya estamos atentos y está activado el protocolo para atender tan rápidamente, como lo hicimos ayer (domingo)”, precisó.

Más temprano, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, advirtió que se esperan “cuatro días de lluvia” para la Ciudad de México y el Estado de México.

Lee también Brugada presenta iniciativa para crear la Ley del Sistema Público de Cuidados; buscan reconocer el cuidado como derecho humano en CDMX

“Cuatro días, ¿qué esperamos? Al menos lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros durante los próximos días con 80% de probabilidad de presentarse tormentas con granizo”, dijo.

En un video que publicó en la cuenta del SMN, el funcionario señaló que miércoles y jueves podría aumentar el rango de precipitación, por lo que llamó a la población a mantenerse informada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov