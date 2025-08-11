La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó este lunes la iniciativa para crear la Ley del Sistema Público de Cuidados, así como una reforma constitucional para reconocer el cuidado como un derecho humano en la Ciudad de México.

“Llegó la hora de que en esta Ciudad de México podamos combatir esa división sexual del trabajo que ha propiciado históricamente grandes desigualdades de género, que han puesto a la mujer como la responsable de tareas de cuidado y han propiciado que la mujer tenga un retroceso histórico en muchas áreas”, dijo.

En el Museo de la Ciudad de México, Brugada Molina, explicó que además de la iniciativa de ley, se presentarán reformas al artículo 9 inciso D, de la Constitución de la CDMX, para reconocer al cuidado como un “derecho humano” y erradicar la división sexual del trabajo.

Indicó que se propondrá que dicho artículo índice de la siguiente forma: “el cuidar, ser cuidado y el autorizado se reconoce como derecho humano tutelado por esta Constitución, es universal, ineludible, interdependencia, indivisible e indispensable para la sostenibilidad de la vida y sociedad”, para hablar de este derecho como un “derecho humano”.

Asimismo, se agregará un párrafo en donde se indicará que la realización de estas tareas no debe estar determinada por roles de género, sino que debe distribuirse entre las personas, el Gobierno, el sector privado y el social.

La jefa de Gobierno encabeza la presentación de la Ley de Sistema de Cuidados en el Museo de la Ciudad de México.

Afirmó que la Ley del Sistema Público de Cuidados contempla, a su vez, la puesta en marcha del Sistema Público de Cuidados, así como la coordinación con las 16 alcaldías de la CDMX para que cada una ponga en marcha acciones relacionadas con este sistema.

En la ley, dijo se pospuso una meta de 30 años para lograr la mayor cobertura de cuidados en la CDMX, además de que cada año, el Sistema Público de Cuidados debe contar con un presupuesto que no podrá ser menor al del año anterior.

Por otra parte, dijo, la Ciudad de México deberá contabilizar la aportación económica que generan estas tareas de cuidados.

“El cuidado dejará de ser invisible, dejará de ser una carga que recae exclusivamente en las mujeres para convertirse en un derecho humano que todas y todos estamos obligados a garantizar”, señaló.

En el marco de la XVI Conferencia Regional de la Mujer, la mandataria afirmó que la división de tareas del cuidado “no es natural” sino que es el resultado de estructuras que durante siglos han confinado a las mujeres al espacio privado, limitando sus oportunidades al acceso a educación, trabajo y espacios políticos.

En el Museo de la Ciudad de México, Brugada Molina explicó que el trabajo de cuidado debe ser “la base silenciosa que sostiene la vida y el funcionamiento de la economía”.

En su oportunidad, Araceli Damián, secretaria de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) afirmó que el trabajo de cuidados “tiene valor pero no es una mercancía”, por lo que se tiene que reconocer.

