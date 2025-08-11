La alcaldía Cuauhtémoc informó que la colonia Centro, donde se ubica el Zócalo capitalino, fue la más afectada de la demarcación por las intensas lluvias de ayer, de las 13 colonias que tuvieron estragos.

En un comunicado, la alcaldía señaló que en la colonia Centro hubo un saldo de 47 inundaciones, ocho árboles caídos, un poste ladeado y un socavón.

En la zona se registró un encharcamiento de aproximadamente 20 centímetros de tirante al exterior del edificio Virreinal, en 5 de Febrero y Circuito Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino.

También el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Jefatura de Gobierno tuvo ligeros encharcamientos.

Esta fue la única alcaldía en que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura por encharcamientos y deslaves.

Otras afectaciones

La alcaldía explicó que la Brigada Tormenta efectuó el desazolve en cinco puntos estratégicos, entre ellos las calles Dr. Martínez del Río, Dr. Jiménez y Vertiz en la Doctores, así como Marsella 74 en la colonia Juárez, sondeando un total de 400 metros lineales.

Además se atendieron dos estacionamientos inundados y se desplegaron tres vactors.

"Estamos trabajando para ustedes. Hay que tener paciencia y esperar a que baje la saturación de la red hidráulica para hacer posible que bajen las inundaciones; tenemos todos nuestros vactors trabajando e inclusive pedimos ayuda a otras alcaldías para que nos mandaran sus vactor", informó Alessandra Rojo de la Vega al dirigirse a la población desde la colonia Doctores.

