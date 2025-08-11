Más Información

Vecinos de la colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, aseguran que a más de 12 horas de lasde ayer, que dejaron afectaciones en sus viviendas y automóviles, no han recibido ayuda por parte de ninguna autoridad.

"Desde anoche nadie ha venido aquí, ningún representante de la alcaldía, ningún funcionario público ha venido a apoyar, incluso llamamos toda la noche al 911 y fuimos ignorados", dice Juan Carlos González mientras saca con escobas y cubetas el agua que alcanzó los 50 centímetros de altura en su casa.

Recordó que sólo llegó una trabajadora de la alcaldía Venustiano Carranza, pero "únicamente vino a tomar fotos y se fue rápido, hasta parecía que traía prisa". De ahí en fuera, enfatiza, no ha habido respuesta ni del Heroico Cuerpo de Bomberos ni de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Vecinos de Moctezuma Segunda Sección denuncian abandono tras inundaciones; autoridades no han respondido. Foto: Diego Simón
Vecinos de Moctezuma Segunda Sección denuncian abandono tras inundaciones; autoridades no han respondido. Foto: Diego Simón

El hombre, que vive en la calle de Oriente 176, indica que, ante la falta de respuesta de estas instancias, los vecinos de unas ocho casas afectadas en la calle pasaron toda la noche y madrugada sacando el agua e intentando destapar sus coladeras.

Aún continúan los vecinos metiendo las manos al charco de unos 40 centímetros y 100 metros de longitud que se hicieron en la calle. Mujeres, niños y adultos mayores ayudan a las labores para que "por fin se vaya todo esto, ha sido eterno".

"Es más, todos los cierres que ves aquí de circulación para que no pasen los han hecho los propios colonos", manifiesta.

A su vez, Verónica Díaz asegura que se arrobó a la edil, Evelyn Parra, en X y no ha habido ninguna respuesta.

Una casa a lado, Julieta pide que llegue personal de la Guardia Nacional o de alguna autoridad para que saquen a sus papás, de 92 y 87 años, respectivamente, quienes padecen de diabetes y "se podrían infectar".

