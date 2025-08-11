Más Información
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) lanzó una licitación pública para la contratación de acciones para llevar a cabo la rehabilitación de estaciones de medición y telemetría en la salida del Túnel Emisor Oriente.
De acuerdo con la licitación número SEGIAGUA-SPP-LP-023-2025, pública en la Gaceta Oficial, la obra a realizar es la rehabilitación de estaciones de medición y telemetría en la salida del Túnel Emisor Oriente, Lumbrera 0, lumbrera 6, salida del túnel emisor central descarga en la planta de tratamiento Atotonilco y Río el Salto.
En el documento se detalla que la fecha de inicio de la obra será el 1 de septiembre y la fecha de terminación el 15 de octubre de este año. La fecha límite para adquirir las bases es el 13 de agosto y la visita al lugar de los trabajos será el 14 de agosto.
