La Ley del Sistema Público de Cuidados, que será presentada este lunes por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, será una de las grandes prioridades que tendrá el Congreso de la Ciudad de México en su segundo año legislativo que arranca este 1 de septiembre.

Lo anterior lo comentó el vocero de la bancada de Morena, Paulo García, durante La Chilanguera de este domingo.

“Si es preferente o no, mañana lo sabremos, pero sin importar si se usa o no ese mecanismo que está en la ley, va a ser una de las grandes prioridades del arranque del segundo año legislativo. Entonces, pues ahí hay varias compañeras y compañeros que han estado trabajando el tema. Está el compañero Víctor Varela, que es el presidente de la Comisión de Bienestar e Inclusión Social, que va a estar también organizando estos encuentros, y la diputada Cecilia Vadillo como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género”, expuso.

Comentó que la iniciativa que envíe la Jefa de Gobierno se analizará en conjunto con las otras seis que ya se han presentado en la mataría y que se mantienen congeladas.

Esta mañana Clara Brugada anunció que este lunes presentará la iniciativa para la creación de la Ley del Sistema Público de Cuidados, que debió ser aprobada en diciembre de 2023 por mandato constitucional.

